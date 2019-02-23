2019-02-23T14:35:06+03:00
Общество

С аукциона продают элитные авто любовницы полковника-миллиардера Захарченко

Экс-полковник предпочитал покупать близким дорогие немецкие автомобили
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Дмитрий Захарченко после задержания в 2016 году.Дмитрий Захарченко после задержания в 2016 году.Фото: Павел КЛОКОВ
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К 23 февраля Росимущество выставило на торги машины близких и родственников начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко.

С молотка уйдет «Порше Кайенн GTS» 2013 года выпуска (с начальной ценой 3 149 741,45 рублей), который был ранее оформлен на мать экс-жены Захарченко, участницы шоу «Холостяк» Яну Саратовцеву. И еще две немецкие автомашины «Порше Кайенн SHybrid» 2012 года выпуска (1 937 956,43 рублей) и «Мерседес-Бенц S500 4МАТIС» 2015 года (5 421 638,51 рублей). Последние были оформлены на родившую полковнику ребенка Марину Семынину.

"Прием заявок на торги начнется с 25 февраля 2019 года до 22 марта 2019 года, а сам аукцион назначен на 28 марта 2019 года", - заявили в Росимуществе.

Объекты торга можно будет найти на сайте www.torgi.gov.ru по номерам извещений 200219/0003923/01; 200219/0003923/02; 200219/0003923/03. Для этого необходимо зарегистрироваться.

Напомним, что недавно Генпрокуратура России обнаружила на счетах близких и родственников Захарченко, и теперь пытается обратить в доход государства еще почти полмиллиарда рублей (в 2016 году у семьи полковника, который был задержан по подозрению в получении взятки в размере семи миллионов рублей, было изъято более 8,5 миллиардов рублей). Все обнаруженные во время следствия средства были обращены в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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