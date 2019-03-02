2019-03-02T20:21:21+03:00
Происшествия

«Иуда – Маша», «Я тебя породил, я тебя и убью»: жуткие надписи кровью оставил москвич после убийства жены и сына

На теле 5-летнего ребенка более 20 ножевых ранений
Анастасия ВАРДАНЯН
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34-летний Савва Никитин жестоко расправился со своей семьей и попытался свести счеты с жизнью34-летний Савва Никитин жестоко расправился со своей семьей и попытался свести счеты с жизньюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Что творилось утром в субботу, 2 марта, в квартире семьи Никитиных, даже страшно себе представить. Сейчас в трешке на Ясном проезде работают криминалисты. Напомним, 34-летний Савва Никитин зверски убил свою жену Марию и пятилетнего сына. Орудием преступления стал кухонный нож и отвертка.

- Преступление совершено с особой жестокостью. На теле ребенка обнаружены более 20 ранений, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Осознав, что натворил, Савва попытался свести счеты с жизнью. Спасла изверга бабушка погибшей женщины, которая нашла его в ванной комнате. Сейчас подозреваемый в двойном убийстве в реанимации НИИ Склифосовского. Шок, но в момент убийства женщина находилась в квартире. По мнению следователей, она не могла не слышать криков внучки и ее сына. Но почему не пришла на помощь и не вызвала полицию?

И это еще далеко не все странности. Мужчина оставил на стенах квартиры жуткие надписи кровью.

- Он оставил что-то вроде посланий. Это две фразы: «Маша - Иуда» и «Я тебя породил, я тебя и убью», - сообщил источник «КП».

За двойное убийство мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. По словам родственников и друзей, ничто не предвещало беды.

- Маша работала МФЦ, а все свободное время с мужем и сыном проводила. На мужа никогда она не жаловалась. С синяками я ее не видела. Не думаю, что он бил ее. Хотя, виделись мы не так часто, - рассказала «КП» подруга погибшей женщины Ирина Грачева.

В Москву семья переехала из Ялты. Савва Никитин – сын известного в Крыму писателя Александра Никитина. Он дал интервью «Комсомолке» и признался, что за два дня до убийства сын стал замкнутым и неразговорчивым.

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34-летний Савва Никитин, который жестоко расправился со своей семьей и попытался свести счеты с жизнью, оказался сыном писателя из Ялты Александра Никитина. Он дал интервью «Комсомолке» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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