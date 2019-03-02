Крымский писатель, сын которого в Москве убил жену и сына: «Что там случилось не знаю, но женщины иногда могут вывести из себя»

Москвич, который жестоко расправился с женой и сыном, оказался сыном известного в Крыму писателя Александра Никитина. 34-летний Савва Никитин вырос в Ялте на родине отца. Отслужил в армии, а потом женился и переехал в Москву. Молодая семья каждое лето бывала в гостях у талантливого дедушки, автора множества книг в стихах и прозе. Мужчина узнал о трагедии буквально несколько минут назад. «Комсомолке» он дал эксклюзивное интервью.

- У меня четверо детей. Старший сын полчаса назад позвонил и все мне рассказал. Это ужасная трагедия. Ума не приложу, что там у них случилось. Савва всегда спокойный был и к агрессии не склонен. Они жили мирно. Буквально позавчера с сыном и внуком по телефону говорил.

- Что то было подозрительного в этом разговоре?

- Сейчас понимаю, что был повод для беспокойства. Но тогда не придал значения. Сын обычно подолгу болтал, а тут вдруг молчаливым стал. Ничего почти не рассказал и дал трубку внуку Марку. Он что-то по-детски рассказал про новые игрушки. Единственное узнал, что сын ищет работу.

- Может быть были финансовые трудности, раз без работы остался?

- Сказал бы мне, я помог. Но ничего не просил. А работу он недавно потерял. Раньше в охране трудился. Но он не жаловался просто искал новое место. Проблем вроде не было с деньгами, невестка работала.

34-летний Савва Никитин, который жестоко расправился со своей семьей и попытался свести счеты с жизньюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Как вы думаете, что могло у них случиться?

- Я там не был не знаю. Но женщины иногда могут что-то сказать или сделать, что даже самый спокойный человек может выйти из себя. Возможно, она как-то его спровоцировала.

Сын писателя, которого подозревают в двойном убийстве, после случившегося попытался свести счеты с жизнью. Но мужчину удалось спасти. Сейчас в тяжелом состоянии он находится в реанимации НИИ Склифосовского. На месте ЧП нашли предсмертную записку. В ней мужчина просил Бога простить его за этот поступок. По факту смерти женщины и ребенка возбуждено уголовное дело.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Никитин является членом Союза писателей республики Крым, лауреатом фестивалей «Пристань менестрелей», «Чеховская осень», «Крымское приключение -2016». Он автор книг «Черноморский жемчуг», «Курортные будни», сборника стихов «Душа нараспашку».

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