Антон Алиханов - о том, что ЕС запретил Польше строить канал на границе России: Наша задача - громко кричать. А Европа пусть считается с нашим МИДом

- Вот всю субботу разные СМИ обсуждали новость - Евросоюз запретил Польше строить канал на балтийском побережье – на границе с Калининградской областью ..

- Да.

- ...без одобрения Европейской комиссии. Это то, о чем мы с вами говорили где-то месяца два назад.

- Да-да. Так точно!

- Антон Андреевич, польские власти заявили, что Еврокомиссия признала целесообразность строительства, однако настояла на обсуждении технических вопросов. А это губернатор Калинингрпадской области, да, постарался, МИД наш или они - поляки и европейцы в целом - сами прозрели? Как вы сейчас все это прокомментируете...

- Ну, на самом деле, Александр, позиция Еврокомиссии и изначально была достаточно скептической, потому что - экономического смысла особого в этом канале нет. Ну, и мы по своим каналам тоже коллегам из МИДа сигнализировали - чтобы они ещё раз напомнили и нашим европейским друзьям о том, что - ну, надо соблюдать и двусторонние договорённости.

Они с нами вообще-то должны были соответствующие консультации провести - и согласовать вопрос, потому что у нас есть соглашение по этому заливу между Россией и Польшей. Помимо того, что по таким решениям - ещё и Еврокомиссия должна оформить согласие. Ну, и там вот свою лепту внесли.

- Ну, ясно.

- Разум пока преобладает.

- Несмотря на то, что это - Польша, они тоже трезвеют - да, потихонечку... И стараются не осложнять ситуацию - ну, это уже я так думаю.

- Еврокомиссия - как орган наднациональный - имеет право задавать такие вопросы, особенно относительно бюджетов. Там достаточно серьезные цифры, я сейчас не помню, сколько Польша собиралась на это потратить. Но...

- И не портить дальше отношения с Россией.

- Ну, и это тоже, надеюсь. Да хотя Евросоюз, мне кажется, много чего испортил санкционный политикой.

- Ну, вас все же можно поздравить...

- Это такая - ситуационная пока победа. От планов политических, как минимум, Польша в этом направлении не отказалась. Но - посмотрим. Партия власти продвигает идею этого канала - это ж политический проект, в том числе.

- И все же - мы рады, что вы вот здесь и на международном поприще - вместе, естественно, с Российским МИДом..

- Да-да. Наша задача небольшая - подавать сигналы и если надо, громко кричать.

- Понял, ладно. Спасибо вам огромное, извините, что в выходной.

- Да ладно.

- Счастливо, пока...