Новый сезон «Битвы экстрасенсов»: почему создатели отказываются закрывать скандальное телешоу

Когда курица несет золотые яйца, то хозяину убивать или продавать ее не хочется. Даже если она доставляет массу хлопот. Вот и создатели «Битвы экстрасенсов» не закрывают историю с приключениями магов и мошенников. Передача-то рейтинговая. Благодаря скандальным разоблачениям, о ее существовании узнала вся страна. Ну а как же репутация? Вряд ли, создавая подобный телепродукт, рассчитывают на «ТЭФИ».

19-й сезон «Битвы экстрасенсов» завершился в эфире два месяца назад. Сейчас звезд этой передачи можно увидеть в «дочке» «Битвы» - в эфире новый сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». К примеру, сегодня вечером шаманка Кажетта и друг Марата Башарова (по совместительству победитель 17-го сезона «Битва экстрасенсов») Свами Даши будут связываться с духами, чтобы избавить людей от пожаров в деревне надо проклятие снять. И это не шутка.

Как только закончится этот проект – начнется следующий: в апреле запустят «Школу экстрасенсов». И тоже со звездами «Битвы экстрасенсов». Дружок Башарова и еще один маг станут наставниками молодежи и будут обучать их колдовству. Желающих засветиться на ТВ и начать заколачивать миллионы немало. Летом нам покажут экстрасенсов в повторах. Новые сезоны «Битвы экстрасенсов» стартуют осенью. Пока проект заморожен - и некоторые телезрители опрометчиво решили, что его закроют из-за серии разоблачений.

На съемках "Битвы экстрасенсов"

Действительно, за последние месяцы случилось сразу несколько громких разоблачений «Битвы экстрасенсов». В общем-то, нам в очередной раз рассказали очевидные вещи. Люди пишут письма в магические шоу с просьбой о помощи: чаще всего после трагических событий в жизни – смерти близкого, ДТП и т.п. Редактора передачи выезжают на место – общаются с людьми, изучают детали происшествия, выуживают информацию у близких, соседей, участкового, из «Одноклассников»… А через пару месяцев приезжают маги и вставляют детали дела в поток сознания (так называемых предсказаний). В эфире нам показывают эффектно смонтированную картинку.

«За два года работы над фильмом мы провели сотни перепроверок этих людей. Их способностей не существует!» - рассказал «КП» автор проекта «Идущие к черту» Борис Соболев. В фильме документалиста Соболева людям по полочкам разложили, как их обманывают экстрасенсы.

Правда после разоблачений волну возмущения в социальных сетях подняли люди, которые и так скептически относились к мистическим телепроектам. Поклонники «Битвы экстрасенсов» защищают передачу – только в официальной группе телешоу «ВКонтакте» больше полутора миллионов поклонников. Когда из сети вдруг исчезли все выпуски «Битвы экстрасенсов», народ предположил, что это связано с критикой – создатели боятся анализа и критики «расследования чародеев». Но оказалось, что все выпуски всех сезонов «битвы» просто переместили на платный сервис телеканала. Они по-прежнему пользуются спросом – даже в повторах.

Друг Башарова победитель "Битвы экстрасенсов" и участница шоу Дария Воскобоева

Странно, но зрители находят оправдания экстрасенсам. Примерно такие же, как соведущая шоу «Битва экстрасенсов» актриса Вера Сотникова: «Они не роботы. Когда их начинают проверять, проверяющие сомневаются в их способности - это сомнение проникает в сознание экстрасенса и порой очень мешает работать. Человеческий фактор!» Вот так Сотникова объясняет тот факт, что маги не могут пройти испытаний у «проверяющих» с другого канала. Актриса считает все разоблачения «заказухой» и завистью к большим рейтингам передачи: «Я также с интересом буду присматриваться к нашим участникам. И не уговаривайте меня не участвовать в этой программе. Мне как всегда интересно!»

Кастинг на «Битву экстрасенсов» традиционно объявляют в середине марта. Возможно, в этом году кастинг состоится позже из-за новых мистических проектов. Быть или не быть 20-у сезону? В кулуарах говорят - быть! Сомнения есть, но они не находят пока поддержки большинства. Инициативная группа молодых ученых давно добивается, чтобы во время показа мистических шоу на экране появлялась пометка: «Все происходящие на экране – художественный вымысел». Но вряд ли это случится в ближайшее время. Ведь даже закон, регулирующий деятельность магов и колдунов, пока лишь в проекте. Поэтому экстрасенсы продолжают рекламировать свои услуги в телепередачах и зарабатывать миллионы в реальной жизни.

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