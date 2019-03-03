Разъяренная Волочкова подралась с водителем в прямом эфире

Анастасию Волочкову преследуют несчастья. Ее бывший водитель Александр Скиртач опять обвинил балерину в сексуальных домогательствах и распутном образе жизни. Анастасия больше не в силах терпеть этот произвол. Танцовщица набросилась на мужчину на глазах честной публики.

Бывший водитель Александр Скиртач и Анастасия Волочкова за последние два года виделись лишь однажды - на очной ставке. Их новая встреча состоялась в эфире программы "Новые русские сенсации". Разъяренная балерина набросилась на мужчину в прямом эфире.

Александр Скиртач заявил, что он Волочкову не обкрадывал, а все ее обвинения - это месть отвергнутой женщины. Пока длилось следствие, водитель Волочковой находился в СИЗО, а его жена молила балерину о пощаде. Но как только Скиртачу смягчили меру и перевели его под домашний арест, он вновь взялся за старое и кинулся обвинять Волочкову во всех смертных грехах.

volochkova_art Бывший водитель Александр Скиртач и Анастасия Волочкова схлестнулись в эфире

Александр появился в телецентре "Останкино". Заклятых врагов разделяли всего несколько метров. Волочкова была в гримерке №14 студии НТВ, Скиртач и его беременная жена - в 13-й.

"У нас есть звезда, которая из себя что-то корчит. Она берет, посещает какой-то бар, из бара она тянет к себе домой двух мужиков, знакомится с ними. Все хорошо, и сразу же приглашает их куда - на Новый год, к себе! Потому что понятно, хочет провести Новый год со своим определенным дальнейшим оргазмом", - разразился гневной тирадой в адрес бывшей работодательницы Александр Скиртач.

Мужчина, не стесняясь, раскрыл интимные подробности жизни Анастасии, назвав ее самкой богомола и обложив матом. "Именно для этого ей и нужны эти шпагаты, для этого ей нужен этот вертолет, который она везде пропагандирует", - заявил он в эфире.

Бросаясь обвинениями в адрес Волочковой, Скиртач не предполагал, что совсем скоро ему придется столкнуться со звездой лицом к лицу. Анастасия слышала каждое слово своего бывшего водителя в прямом эфире. В ее гримерке был установлен специальный монитор для трансляции. Чем дальше заходил в своих обвинениях Александр, тем хуже становилось настроение Анастасии.

После очередного оскорбления ее терпение лопнуло окончательно. Разъяренная балерина бросилась искать гримерку, где сидел ее водитель.

"Ты хотел меня увидеть? В этом СИЗО ты посидел мало? Это было только начало!", - кинулась драться с шокированным водителем Настя.

"Ты аккуратнее со словами, поняла? Тебя имеют во все ..., не более того", - парировал Александр.

Напомним, в июне 2017 года Анастасия Волочкова впервые заявила, что стала жертвой альфонса и мошенника. Балерина призналась, что ее личный водитель Александр Скиртач в свободное от работы время пользовался всем, что у нее есть, и тайно обкрадывал ее.

Водитель Волочковой, согласно решению суда, обязан выплатить штраф в размере 367 тысяч рублей . Мужчина получил три года условно. Но он считать себя проигравшим не хотел. Скиртач решил, что последние слова должны остаться за ним.

Волочкова, в свою очередь, тоже сдаваться не намерена. "Все эти ушаты грязи, чушь и ересь из уст моего шофера по имени Скиртач - всего лишь месть человека, которого изобличило правосудие. Представить только, человек отработал шофером у меня всего год, до того момента, как было раскрыто его мошенничество, воровство и стяжательство, а рассказывает такие небылицы и сказки, как-будто прожил со мной минимум лет 15... Он «знает все», что происходило в моих домах, в моих квартирах, в моих постелях, создается впечатление, что и свечку они с женой держали у моих ног. Я понимаю, что это его месть за полгода в СИЗО, видимо, не сладко ему там пришлось, что грозил перед камерой отомстить. Так успокоился бы, его осудила и в СИЗО сажала не я, а следствие. И суд признал его виновным, а он считает, что и судья не права и приняла неправильное решение". - написала в своем блоге балерина.

Она считает, что этот человек спрятался за спины своих детей. "Этот мой экс-шофер плюет в лицо этому самому следствию, потому что вместо того, чтобы отбывать наказание, исправить что-то в своем мироощущении, перестать разводить, кидать и обманывать людей, он возомнил себя телезвездой. И его работой стал еженедельный обзвон журналистов с «новым-старым компроматом и новыми знаниями на меня». В отличие от этой семейки, я не собираюсь с ними как-то разбираться вне правового поля. Его женушку я знать не знаю и видела мельком лишь раз, и боюсь, что даже не узнаю в толпе. Все претензии я высказываю открыто и только к своему бывшему водителю". - продолжила Настя.

Танцовщица пообещала, что и впредь будет отстаивать свою правоту только в правовом поле. "На Скиртача подано заявление за клевету и он должен будет за это ответить", - заключила Волочкова.

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