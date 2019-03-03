«Налейте мне водочки»: Максим Галкин отметил приход весны семейным застольем
51 год назад Алла Борисовна придумала праздник «День желтых цветов». Пугачева его отмечает в первое воскресенье весны.
За столом собираются самые близкие для певицы люди, которые спешат к ней с букетами желтых цветов.
- Почему-то все думают, что мои любимые цветы - желтые розы. Это не так. Жёлтые цветы я принимаю только один раз в году, в первое воскресенье весны. А мои любимые цветы - полевые, весенние, - признается Алла Пугачева.
В ходе застолья приглашенные на «День желтых цветов» рассказывают истории на тему, которую выбрала Пугачева. Каждый год разная тема. А в финале праздника Алла Борисовна вместе с гостями говорит: «Весну разрешаем!»
Максим Галкин отметил приход весны семейным застольем.
На сей раз АБ пригласила Ирину Мирошниченко, Сергея Шакурова, семью Валентина Юдашкина, продюсера Александра Достмана, Игоря Николаева с женой Юлей, бизнесвумен Алину Редель и многих других.
Из самых близких: Кристина Орбакайте, Никита Пресняков с женой Алёной, брат Максима Галкина Дмитрий с семьей.
- Налейте мне водочки! - в начале праздника попросил официанта Максим Галкин.
Застолье Примадонны на сей раз прошло не в семейном замке в деревне Грязь, а в небольшом ресторане.
- А потом пресса напишет, что я спиваюсь! - пошутил Максим Галкин.
Не смог прилететь к Пугачевой только Филипп Киркоров, который укатил в гастрольный тур по России со своим новым шоу «Цвет настроения».
- Не воспринимайте наши посиделки слишком серьёзно, не спешите ставить нам всем «клинические диагнозы», - успокоил хейтеров на своей страничке в Инстаграме Филипп Киркоров. - Не думайте, что мы из себя возомнили Всевышних Небожителей. Нет. Просто каждый из нас придумывает себе в жизни красивую сказку и верит в неё, как ребёнок, даже становясь старше и взрослее. Вот Алла придумала себе свою красивую весеннюю сказку, основанную на реальных событиях и приключениях ее юности. Она рассказала и подарила эту сказку нам.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Галкин показал постройневшую Пугачеву
- Вот и моя жена-красотка. Моя Аллочка! - снял на видео для своего Инстаграма нарядную Аллу Пугачеву Максим Галкин.
Алла Борисовна, как всегда, отмечает в кругу близких свой любимый праздник - первое воскресенье весны (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алла Пугачева объявила о возвращении на сцену
Весной следующего года Алла Пугачева отметит юбилей -70 лет. И уже после праздника соберёт своих поклонников на свой сольный концерт в Кремлевском дворце, который назвала “P.S”. Сегодня в своём Инстаграме Примадонна опубликовала афишу грядущего сольника. На афишное фото внезапно попала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая закрывала певицу от папарацци на премьере фильма «Кислота» (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Алла Пугачева: досье KP.RU»