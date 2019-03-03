2019-03-03T19:04:57+03:00
Звезды

«Налейте мне водочки»: Максим Галкин отметил приход весны семейным застольем

Первое воскресенье марта Пугачева отмечает более 50 лет [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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В первое воскресенье весны Алла Пугачева и ее близкие отмечают «День желтых цветов»В первое воскресенье весны Алла Пугачева и ее близкие отмечают «День желтых цветов»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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51 год назад Алла Борисовна придумала праздник «День желтых цветов». Пугачева его отмечает в первое воскресенье весны.

За столом собираются самые близкие для певицы люди, которые спешат к ней с букетами желтых цветов.

- Почему-то все думают, что мои любимые цветы - желтые розы. Это не так. Жёлтые цветы я принимаю только один раз в году, в первое воскресенье весны. А мои любимые цветы - полевые, весенние, - признается Алла Пугачева.

В ходе застолья приглашенные на «День желтых цветов» рассказывают истории на тему, которую выбрала Пугачева. Каждый год разная тема. А в финале праздника Алла Борисовна вместе с гостями говорит: «Весну разрешаем!»

Максим Галкин отметил приход весны семейным застольем.

На сей раз АБ пригласила Ирину Мирошниченко, Сергея Шакурова, семью Валентина Юдашкина, продюсера Александра Достмана, Игоря Николаева с женой Юлей, бизнесвумен Алину Редель и многих других.

Из самых близких: Кристина Орбакайте, Никита Пресняков с женой Алёной, брат Максима Галкина Дмитрий с семьей.

- Налейте мне водочки! - в начале праздника попросил официанта Максим Галкин.

Застолье Примадонны на сей раз прошло не в семейном замке в деревне Грязь, а в небольшом ресторане.

- А потом пресса напишет, что я спиваюсь! - пошутил Максим Галкин.

Не смог прилететь к Пугачевой только Филипп Киркоров, который укатил в гастрольный тур по России со своим новым шоу «Цвет настроения».

- Не воспринимайте наши посиделки слишком серьёзно, не спешите ставить нам всем «клинические диагнозы», - успокоил хейтеров на своей страничке в Инстаграме Филипп Киркоров. - Не думайте, что мы из себя возомнили Всевышних Небожителей. Нет. Просто каждый из нас придумывает себе в жизни красивую сказку и верит в неё, как ребёнок, даже становясь старше и взрослее. Вот Алла придумала себе свою красивую весеннюю сказку, основанную на реальных событиях и приключениях ее юности. Она рассказала и подарила эту сказку нам.

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Сегодня отмечаем традиционный праздник Аллы - Первое Воскресенье Весны #алла #елизаветагалкина #максимгалкин #гарригалкин
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- Вот и моя жена-красотка. Моя Аллочка! - снял на видео для своего Инстаграма нарядную Аллу Пугачеву Максим Галкин.

Алла Борисовна, как всегда, отмечает в кругу близких свой любимый праздник - первое воскресенье весны (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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