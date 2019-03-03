Посольство РФ в Британии готово встретиться с сыном женщины, погибшей от «яда Скрипалей»

Посольство России в Великобритании выразило готовность встретиться с Эваном Хоупом — 20-летним молодым человеком, чья мать скончалась 9 месяцев назад из-за «Яда Скрипалей».

Напомним, 4 марта 2018 года в центре Солсбери был загадочно отравлен международный шпион Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией. На этом трагедии не закончились. Четыре месяца спустя англичанка Дона Стёрджесс, гуляя по этому городку с другом, наткнулась на флакон женских духов в яркой обёртке, решила «спрыснуть» — и вскоре скончалась в больнице, оставив сиротами троих детей. Официальный Лондон заявил, что причиной летального исхода стало то же самое вещество, которым ранее отравили Скрипалей, обвинив в обоих преступлениях Россию.

И вот сейчас один из детей Доны — 20-летний Эван Хоуп — выступил с открытым письмом в адрес российского лидера Владимира Путина, попросив помочь в расследовании дела. Например, снять показания с «Боширова и Петрова» (под этими фамилиями известны двое россиян, якобы отравивших Скрипаля; сами они, впрочем, утверждают, что приехали 4 марта в Солсбери, дабы полюбоваться на шпиль всемирно известного собора).

Молодому англичанину незамедлительно ответило посольство РФ в Британии: «Мы глубоко сочувствуем Хоупу. […] Посольство также готово встретиться с ним тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции по этому делу», — говорится на официальной странице дипучреждения в Сети.

Также посольство вновь напомнило об отказе британцев от открытого и двустороннего изучения «дела Скрипалей»: «Российская сторона практически сразу после инцидента (9 марта 2018 года) подтвердила готовность принять участие в расследовании, предлагала британской стороне объединить усилия следственных групп, впоследствии обратилась к Лондону с запросом о правовой помощи. Все эти предложения были отвергнуты», — сообщает ведомство.

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К юбилею «химатаки в Солсбери» британцы вспомнили о ещё одной жертве этой провокации. Как известно, 4 марта 2018 года в английском городке неизвестно кто отравил нервно-паралитическим ядом международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Лондон немедленно обвинил во всём Москву и вместе с другими западными странами выслал свыше 150 российских дипломатов. А четыре месяца спустя, гуляя по парку Солсбери вместе со своим другом, англичанка Дона Стёрджесc наткнулась на флакончик женских духов в яркой упаковке, брызнула на себя… и умерла в больнице. (подробности)