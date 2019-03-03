К юбилею «химатаки в Солсбери» британцы вспомнили о ещё одной жертве этой провокации. Как известно, 4 марта 2018 года в английском городке неизвестно кто отравил нервно-паралитическим ядом международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Лондон немедленно обвинил во всём Москву и вместе с другими западными странами выслал свыше 150 российских дипломатов. А четыре месяца спустя, гуляя по парку Солсбери вместе со своим другом, англичанка Дона Стёрджесc наткнулась на флакончик женских духов в яркой упаковке, брызнула на себя… и умерла в больнице.

Лондон заявил, будто «это тот же яд, которым отравили Скрипалей», и вновь возложил вину на Москву. Но пока премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй набирала на антироссийской истерии политические очки, семья погибшей Доны Стёрджесс никакой помощи от собственного правительства не получила. Об этом рассказал журналистам сын покойной, 20-летний Эван Хоуп, попросивший в открытом письме президента РФ Владимира Путина помочь в раскрытии дела.

«(Британское) государство нам никак не содействовало, мы вынуждены были ходить с протянутой рукой, дабы оплатить похороны матери, — сообщает юноша. — Она была невинной жертвой, но мы так ничего и не получили от Терезы Мэй или правительства — ни звонка, ни письма (со словами соболезнования), ничего. Даже от депутата Парламента, представляющего наш округ, мы тоже ничего не услышали. Любые подробности мы узнавали так же, как все: из новостей».

Также Хоуп призвал Москву помочь допросить подозреваемых в инциденте. Напомним, Лондон обвиняет в «отравлении в Солсбери» неких «российских агентов» под фамилиями Петров и Боширов, а те, в свою очередь, утверждают, что ездили в городок просто «посмотреть на шпиль всемирно известного собора».

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