2019-03-03T13:27:33+03:00
В мире

Сын англичанки, отравленной «ядом Скрипалей»: «Британское государство никак нам не помогло»

20-летний Эван Хоуп написал эмоциональное письмо российскому лидеру Владимиру Путину
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments4
Семья погибшей Доны Стёрджесс никакой помощи от собственного правительства не получилаСемья погибшей Доны Стёрджесс никакой помощи от собственного правительства не получила
Изменить размер текста:

К юбилею «химатаки в Солсбери» британцы вспомнили о ещё одной жертве этой провокации. Как известно, 4 марта 2018 года в английском городке неизвестно кто отравил нервно-паралитическим ядом международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Лондон немедленно обвинил во всём Москву и вместе с другими западными странами выслал свыше 150 российских дипломатов. А четыре месяца спустя, гуляя по парку Солсбери вместе со своим другом, англичанка Дона Стёрджесc наткнулась на флакончик женских духов в яркой упаковке, брызнула на себя… и умерла в больнице.

Лондон заявил, будто «это тот же яд, которым отравили Скрипалей», и вновь возложил вину на Москву. Но пока премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй набирала на антироссийской истерии политические очки, семья погибшей Доны Стёрджесс никакой помощи от собственного правительства не получила. Об этом рассказал журналистам сын покойной, 20-летний Эван Хоуп, попросивший в открытом письме президента РФ Владимира Путина помочь в раскрытии дела.

«(Британское) государство нам никак не содействовало, мы вынуждены были ходить с протянутой рукой, дабы оплатить похороны матери, — сообщает юноша. — Она была невинной жертвой, но мы так ничего и не получили от Терезы Мэй или правительства — ни звонка, ни письма (со словами соболезнования), ничего. Даже от депутата Парламента, представляющего наш округ, мы тоже ничего не услышали. Любые подробности мы узнавали так же, как все: из новостей».

Также Хоуп призвал Москву помочь допросить подозреваемых в инциденте. Напомним, Лондон обвиняет в «отравлении в Солсбери» неких «российских агентов» под фамилиями Петров и Боширов, а те, в свою очередь, утверждают, что ездили в городок просто «посмотреть на шпиль всемирно известного собора».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Скрипали живы, но этому никто не верит

Британский посол в РФ рассказал, почему Лондон не хочет проводить совместное расследование с Москвой (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погибшая в Эймсбери женщина сама нанесла яд себе на запястья

Выживший при отравлении Чарльз Роули утверждает, что перед инцидентом его подруга подобрала на улице флакон духов (подробности)

В ТЕМУ

Андрей Луговой: «Дело Скрипалей» - это часть глобальной спецоперации Запада против России, она длится уже 15 лет

Депутат Госдумы, которого англичане обвиняют в отравлении полонием перебежчика Литвиненко, сравнил оба громких дела в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробности).

МНЕНИЕ

«Дело Скрипалей» - это часть операции «Паранойя»

К годовщине «отравления в Солсбери» историк спецслужб Александр Васильев выдвинул свою версию событий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Александр Шохин - о новом проекте дополнительных санкций США: Американский конгресс ещё с осени пугает нас "адом"... Политическая демонстрация!
Об этом президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС
В Южной Калифорнии на берег выбросило двухметровую рыбу, которую раньше никто не видел
На юге Москвы вспыхнул пожар на судне
Минздрав назвал самые распространённые у россиян психические расстройства
Лавров заявил о полном уничтожении «Исламского государства»*
Во Львове снесли Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы войны
Стивен Спилберг хочет запретить выдвигать фильмы Netflix на "Оскар"
В Гетеборге в массовой драке участвовали около 100 человек
Россия за сутки зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии
Лавров заявил, что "сделка века" США по палестино-израильскому конфликту выглядит неприемлемой для палестинцев
СМИ назвали возможную причину досрочного завершения саммита США и КНДР
В Раде назвали способ возвращения Донбасса
В Москве в районе поселка Новые Ватутинки автомобиль влетел в павильон с шаурмой
Актер Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Гуаидо пообещал вернуться в Венесуэлу в начале следующей недели
Сирийские курды будут настаивать на внесении изменений в конституцию страны
Радио BBC убрало из эфира песни Майкла Джексона из-за обвинений в педофилии
В Эстонии пройдут парламентские выборы
Украине пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом
Валерия отреагировала на критику интернет-пользователей из-за ее заявления про Зеленского
США и Южная Корея проведут военные учения 4 – 12 марта
В столице Черногории прошел массовый митинг протеста
В Швеции произошла массовая драка с участием 90 человек
Трамп убежден в своей победе на следующих президентских выборах
США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения