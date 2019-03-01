Шикарная Нетребко без белья с пышным декольте произвела фурор

Оперная дива Анна Нетребко стала настоящим украшением Венского бала. Певица произвела фурор на одном из самых престижных мировых культурных мероприятий не только своим выступлением, но и внешним видом.

Анна Нетребка для выхода в свет выбрала роскошное синее платье в пол с глубоким декольте. Бюст 47-летней примы едва не выпрыгнул наружу. Впрочем, публика была бы только счастлива лицезреть пышные формы артистки. Довершали образ Анны колье и серьги Chopard из платины и россыпи бриллиантов.

anna_netrebko_yusi_tiago Оперная дива стала настоящим украшением Венского бала

Поклонники обласкали оперную диву комплиментами: "Ослепительно красивая. Каждый раз фотография отражает разную вашу красоту!", "Анна! Вы королева!", "Этот томный взгляд сбивает с мыслей", "Как же вам идет синий цвет", "Богиня", "Шикарная".

Не секрет, что Нетребко блистает везде и всегда. Знаменитое сопрано исполнила вальс "Поцелуй Луиджи Ардити". В завершение Анна с мужем Юсифом Эйвазовым порадовали публику отрывком из оперы "Богема" Джакомо Пуччини.

anna_netrebko_yusi_tiago Анна Нетребко блистает везде и всегда

Сама Нетребко позже призналась, что немного нервничала перед таким важным выступлением, хотя открывала это мероприятие уже в третий раз. В 2006 году певица получила австрийское гражданство, сохранив при этом российское.

anna_netrebko_yusi_tiago Знаменитое сопрано исполнила вальс "Поцелуй Луиджи Ардити"

Венский оперный бал - один из самых престижных в Австрии. Это центральное событие сезона, который длится до первого дня Великого поста. Согласно традиции, оперный бал предполагает строгий этикет. Так, мужчины могут появляться на балу только во фраках, белых жилетках и белых бабочках, а дамы - в вечерних платьях. На мероприятие ежегодно собирается около 5,5 тысячи гостей.