Роскошная Нетребко показала чувства к мужу

Певица Анна Нетребко дала концерт в швейцарском городе Люцерн. Примечательно, что билеты на него были раскуплены еще в прошлом году. Выступление дивы произвело фурор.

"Какой замечательный был вечер вчера в Люцерне! Великолепный концертный зал! Публика, оркестр! И мой Юси!", - поделилась эмоциями Анна Нетребко.

anna_netrebko_yusi_tiago "Какой замечательный был вечер вчера в Люцерне... И мой Юси!!!", - заявила оперная прима

На видео 47-летняя певица предстала в роскошном платье в пол. Она выглядела по-королевски. На сцене вместе с оперной дивой был и ее супруг Юсиф Эйвазов. Влюбленные не скрывали чувств к друг другу. В порыве эмоций Анна бросилась к мужу в объятия, и они стали целоваться на глазах у восторженной публики.

Комментарии к этому сообщению, как, впрочем, и всем другим переполнены восхищением, признаниями в любви и самыми добрыми пожеланиями в адрес звезды: "Остановись мгновение, ты прекрасно... И так на всю вашу жизнь, ваши поклонники навсегда", "Блеск!", "Великолепные до сумасшествия!", "Браво", "Спасибо за щедрость, за то, что хоть чуточку можем видеть и слышать вас", "Вы королева", "Вы восхитительная пара", "До мурашек от фрагмента", "Гармония и идиллия, божественная сила голоса", "Пропели друг другу чувства, и домой счастливые в обнимку к сыночку".

anna_netrebko_yusi_tiago Анна Нетребко выглядела по-королевски

Анна Нетребко - безусловная примадонна современной оперной сцены. Яркая и артистичная, обладающая уникальным голосом, обладательница множества призов и наград, в свое время она разрушила стереотип о том, что счастливые семьи рождаются только после романтических отношений. Анна Нетребко сама проявила инициативу в отношении теперь уже мужа Юсифа Эйвазова.

"Если честно, я сама стала к нему приставать, - смеется певица. - Ведь я рассмотрела его ноги - стройные, длинные. И плечи широченные рассмотрела!". Но Юсиф не спешил отвечать взаимностью на ухаживания Анны: "Я думал: оно мне надо, какую-то интрижку заводить? Я что, игрушка, что ли… И не сдавался. Хотя искры со стороны Ани летели. Ведь в те дни из-за репетиций мы практически не расставались и душевно очень сблизились. Но спектакли прошли, и мы разъехались по домам: Аня - в Вену, я - в Милан. И тут произошло самое странное. Я просыпался утром и понимал, что не могу больше жить без этой женщины, что мне хочется ее слышать, хочется прикоснуться к ней. Пришлось лететь в Вену. С тех пор чувство, что я без Ани не могу, не прошло. Наоборот, усиливается…"