Уроки бумагомарания: кто и зачем грузит учителей бессмысленными отчётами

Учителя завалены отчётностью. Из-за беспощадной бюрократии некоторые срываются и бросают любимое дело. Остальные тянут лямку, прекрасно осознавая, что несколько часов их жизни еженедельно вылетает в трубу.

Проблеме уже не один год. Но недавно появился луч надежды. Министерство просвещения объявило о повсеместном переходе на электронный документооборот. Учителей это, по идее, должно обрадовать. Мы поговорили с действующими педагогами и выяснили, чем они на самом деле сегодня загружены.

СКАЗАНО!

“Все необходимые данные будут храниться в цифровом формате, так что документы для проверяющих можно будет составить за пару минут. Это позволит освободить педагогов от рутины и сохранить их время для творческой составляющей их профессии, для реализации своей креативности”.

Марина РАКОВА, замминистра просвещения.

Провел урок - давай отчёт

Мы попросили учителей перечислить, какие именно отчеты они обязаны сегодня предоставлять начальству. Список вышел внушительный, на 17 пунктов:

Раз в год:

Рабочая программа. Основной документ, где написано, чему и как будут учить детей в течение всего года. Рабочую программу иногда готовят «в складчину» - например, одну для всех учителей начальных классов школы. Но это не слишком спасает – объем документа может превышать 100 страниц. Если предметник, например, учитель физики в школе один, деваться некуда, придется писать все самому.

Учебный план. Это схема, на которой отмечено, когда какие темы проходятся, сколько часов на что отведено, и когда контрольные.

Рабочая программа и план для внеурочной деятельности. Это для тех, кто ведет кружки и секции.

Годовой отчет об успеваемости.

Раз в четверть:

Отчеты об успеваемости по окончании четверти/семестра.

Отчеты о проведенных мероприятиях – например, о противопожарной подготовке и уроках по дорожной безопасности.

Каждый день:

Конспекты урока или диагностические карты. Да, для каждого урока! Напрямую ими не отчитываются, но их может попросить для ознакомления любой проверяющий.

Электронные журналы и дневники. Бывает, они глючат и тормозят, но не вести их нельзя – школы обязаны информировать родителей об оценках их детей в электронной форме через портал госуслуг.

Бумажные журналы и дневники. Мы же сказали – электронные глючат и тормозят. Вот и приходится учителям вести двойную бухгалтерию, чтобы не восстанавливать потом оценки по памяти. Плюс, некоторые родители по-старинке доверяют только бумаге.

Эпизодически:

Отчеты обо всех мероприятиях. По каждому субботнику, экскурсии и капустнику. На некоторые еще надо писать предварительные уведомления.

Отчеты об участии в городских и региональных акциях. Чтобы мэрия потом могла рассказать, что в конкурсе к условному Дню города поучаствовали столько-то детей. Что-нибудь новое сваливается каждый день.

Документы для подготовки и проведения Единого госэкзамена, Основного госэкзамена, Всероссийских проверочных работ и других экзаменов.

Объяснительные – если вдруг ЧП или несчастный случай.

Документы о повышении квалификации – всем учителям надо ее проходить раз в несколько лет.

Документы на соответствие занимаемой должности – та же схема.

Справка об отсутствии судимости и медосмотр. Писать не самим, но повозиться придется.

Новые методические разработки и сценарии для уроков – чтобы выложить их в сервис «Российская электронная школа». Но за это хотя бы доплачивают.

Минус четыре часа в неделю

На всю эту возню с бумагами у педагогов уходит не меньше 3-4 часов в неделю. И это если учитель работает на одну ставку, 36 часов в неделю. Но ведь многие трудятся на полторы, а то и две, чтобы получить нормальную зарплату. А значит, такой бессмысленной работы у них ещё больше.

- Недавние опросы Общероссийского народного фронта показывают, что сейчас у нас средний учитель работает больше, чем на одну ставку, а 13 процентов педагогов трудятся на две ставки, - приводит цифры зампредседателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. – Учителя даже шутят, что на одну ставку есть нечего, а на две – некогда.

Зампредседателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

И ладно бы, если заполнение документов оплачивалось отдельно. Но нет – основная зарплата учителя рассчитывается по количеству уроков, которые он ведет. А доплаты и стимулирующие выплаты за написание отчетов не положены.

Есть у бумажной работы и своя сезонность. Обострение отчетности происходит в конце каждой четверти и полугодия. В начале и в конце учебного года в бумажках можно просто утонуть! То есть, как раз тогда, когда педагогам надо либо помочь детям адаптироваться к началу учебы, либо сосредоточиться на ЕГЭ и других экзаменах. А ведь есть ещё и внеплановые проверки.

Двойная работа

К переходу на компьютерные технологии педагоги относятся с подозрением.

- С цифровизацией образования все проблемы с бумажной работой удивительным образом усиливаются, - считает Алихан Динаев, победитель конкурса "Учитель года – 2018", преподаватель обществознания и права. – Так уже было с электронными дневниками и журналами. Во многих школах, в том числе, и в той, где я преподаю (Динаев работает в Грозном - Ред.), бумажных дневники и журналы тоже остались. И учителям приходится делать двойную работу, заполняя и электронные, и бумажные документы.

Победитель конкурса "Учитель года – 2018" Алихан Динаев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Доходит до абсурда. Например, в конце каждой четверти учителю нужно написать количественную характеристику итогов работы класса – посчитать средний результат учеников, указать число отличников, троечников и хорошистов. Но работа эта абсолютно бессмысленная.

- В цифровых дневниках все эти показатели рассчитываются автоматически, вычисляются нужные суммы и коэффициенты, - объясняет учитель. – Вся эта информация и так доступна проверяющим, и зачем нужен ещё и бумажный документ, я не понимаю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вузы откажутся от лишних проверок

Завал с бумажной работой есть и в вузах. Сегодня каждому университету приходится отчитываться, как минимум, перед 18 разными ведомствами. Бороться с этим решили кардинальными методами.

- Мы планируем сократить число внеплановых проверок в два раза, - рассказала замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова. – Акцент будет делаться на профилактике. Мы будем рассказывать о самых типичных проблемах, чтобы университеты могли провести самоаудит и устранить возможные нарушения.

КСТАТИ

В Москве побороли бумажного монстра?

В столице переход на цифровые рельсы случился раньше. В итоге количество бумажек для заполнения и правда сократилось.

- В Москве сейчас работает цифровое портфолио учащихся, и оно позволяет многие данные заполнять автоматически, - рассказывает учитель истории и обществознания лицея №1828 “Сабурово” Александр Гулин, председатель совета молодых педагогов. - Все диагностики генерируются автоматически на основании данных из электронного журнала. И даже вести посещаемость стало проще. Система “проход-питание” видит, если ученик к определенному времени не приложил свой электронный пропуск к турникету, и автоматом предлагает учителю соответствующую отметку в электронном журнале.

Похожую систему сейчас внедряют и в регионах. Правда, по частям - журнал отдельно, проход в школу отдельно. В итоге полное цифровое портфолио не собирается, и вносить недостающие данные педагогам по-прежнему приходится вручную.

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