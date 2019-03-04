2019-03-04T19:19:26+03:00
Политика

Дмитрий Медведев - властям Болгарии: утром гарантии - вечером газ!

На переговорах в Софии обсудили возможность продления газопровода «Турецкий поток»
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время возложения венка к памятнику Неизвестному солдату в Софии. Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время возложения венка к памятнику Неизвестному солдату в Софии. Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Центр Софии. Главный собор города - храм-памятник Святого Александра Невского. Его построили в честь русских воинов, освободивших Болгарию в ходе русско-турецкой войны от пятивекового османского ига. С самого утра у его ступеней собралось около сотни жителей города. Они пришли поприветствовать премьера Дмитрия Медведева, приехавшего с официальным визитом в Болгарию.

- У вас что русские корни, почему вы сюда пришли? - интересуюсь я у людей.

- Нет, мы болгары, но мы любим Россию! Власти Болгарии и народ Болгарии - это не одно и тоже, вы так и напишите! Мы за Путина! Если бы не ваш президент, уже давно бы третья мировая случилась! - говорит мне одна из пришедших - Румяна Солакова.

- Нам не нравится, как у нас стали искажать историю. Уже стали говорить, что Россия и не освобождала Болгарию от турков, что для нас это было не рабство, а сожительство. Русские и болгары - братья, а нас стараются разъединить. Мы этого не хотим, - поясняет мне другая женщина.

За ней стоит мужчина с плакатом «Путин миротворец».

Российского премьера встречали в Софии с портретом Путина. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Российского премьера встречали в Софии с портретом Путина.Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Я против США! Они лезут в наше образование и культуру. Спонсируют выпуск школьных учебников, чтобы в них писали как надо! - объясняет мне мужчина.

Вскоре на площадь Александра Невского перед храмом въезжает кортеж Дмитрия Медведева. Его встречает болгарский премьер Бойко Борисов. К народу Медведев не подходит - люди стоят за ограждением под присмотром полицейских. Проходит официальная церемония встречи, Медведев возлагает венок к памятнику Неизвестному солдату и премьеры отправляются на переговоры. Одна из главных тем - возможность продления газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии в Сербию. Болгария ранее участвовала в проекте строительства газопровода «Южный поток», который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в Варну, а оттуда дотянуть до Италии и Австрии, однако летом 2014 года по настоянию Еврокомиссии София дважды останавливала работы и в итоге не предоставила разрешение на прокладку труб по своей территории. После этого Россия приняла решение заменить «Южный поток» на «Турецкий поток». И теперь Болгария опять говорит о своем желании присоединиться к проекту.

На площади Александра Невского в Софии. Фото: Елена КРИВЯКИНА

На площади Александра Невского в Софии.Фото: Елена КРИВЯКИНА

- О продлении «Турецкого потока» по болгарской территории мы сможем говорить после того, как будут выданы надежные гарантии со стороны Еврокомиссии, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет, - заявил Медведев журналистам после переговоров.

Он также сообщил, что Россия готова участвовать и в другом крупном энергопроекте: строительстве болгарской атомной станции «Белене». В 2006 году Россия выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, доставили оборудование, но в 2009 году проект был остановлен, а в 2012 году София вообще отказалась от строительства станции. Теперь Болгария заявила, что намерена возобновить строительство станции, проведет конкурс и предлагает в нем поучаствовать России. Вот такое удивительное непостоянство.

Медведев также рассказал, чем обернулись санкции ЕС для российско-болгарских отношений. До санкций товарооборот между двумя странами составлял пять миллиардов долларов, а сейчас - около трех миллиардов. Теперь страны хотят нарастить сотрудничество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болгария заявила о готовности присоединиться к «Турецкому потоку»

Болгария готова провести одну из веток газопровода "Турецкий поток" по своей территории. Такое заявление сделала министр энергетики республики Теменужка Петкова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена КРИВЯКИНА

 
Читайте также
Новости 24
Главы Генштабов России и США обсудили Сирию, вопросы ПРО и ДРСМД
Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
Кевин Смит опубликовал кадр из продолжения «Джея и Молчаливого Боба»
Сторонники оппозиции Венесуэле готовятся к возвращению Гуайдо
Россия и Болгария заключили соглашения в сферах соцобеспечения и туризма
Индийские ВВС сбили беспилотник Пакистана
Косачев прокомментировал решение о приостановке участия России в ДРСМД
Кокорин пожаловался на загноение ноги после электрофореза в СИЗО
Volvo планирует ограничить максимальную скорость своих автомобилей
Медведев выразил надежду на неплохой результат своего визита в Софию
США планирует создать систему противодействия российскому информационному влиянию
DJ Грув прокомментировал смерть солиста группы The Prodigy Кита Флинта
Весна в центральной части страны наступит с опережением графика
ЕС расширил санкции в отношении сирийский властей
Еврокомиссия заявила о готовности вести переговоры с РФ по «Северному потоку - 2» от имени ЕС
Кремль: ДРСМД приостановлен до устранения США допущенных ими нарушений
Шесть человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии
Чурикова сравнила смерть солиста The Prodigy с уходом великих людей прошлых лет
Вадим Галыгин соберет смешные истории звезд в новом сезоне «Анекдот-шоу» в Одноклассниках
РФ и США считают необходимым координацию усилий по вопросу Корейского полуострова
НПФ ожидают снижения доходности по инвестиционным накоплениям россиян
МиГ-29 потерпел крушение в Польше
В Канаде 12-летние дети спасли сорвавшегося с подъемника мальчика
Путин: России необходимо вернуться к низкой инфляции
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Москвичей предупредили о сильных перепадах атмосферного давления
Министр нефти Венесуэлы посетит Москву для переноса офиса PDVSA
Премьер-министр Испании распустил парламент и объявил досрочные выборы