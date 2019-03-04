Дмитрий Медведев - властям Болгарии: утром гарантии - вечером газ!

Центр Софии. Главный собор города - храм-памятник Святого Александра Невского. Его построили в честь русских воинов, освободивших Болгарию в ходе русско-турецкой войны от пятивекового османского ига. С самого утра у его ступеней собралось около сотни жителей города. Они пришли поприветствовать премьера Дмитрия Медведева, приехавшего с официальным визитом в Болгарию.

- У вас что русские корни, почему вы сюда пришли? - интересуюсь я у людей.

- Нет, мы болгары, но мы любим Россию! Власти Болгарии и народ Болгарии - это не одно и тоже, вы так и напишите! Мы за Путина! Если бы не ваш президент, уже давно бы третья мировая случилась! - говорит мне одна из пришедших - Румяна Солакова.

- Нам не нравится, как у нас стали искажать историю. Уже стали говорить, что Россия и не освобождала Болгарию от турков, что для нас это было не рабство, а сожительство. Русские и болгары - братья, а нас стараются разъединить. Мы этого не хотим, - поясняет мне другая женщина.

За ней стоит мужчина с плакатом «Путин миротворец».

Российского премьера встречали в Софии с портретом Путина.Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Я против США! Они лезут в наше образование и культуру. Спонсируют выпуск школьных учебников, чтобы в них писали как надо! - объясняет мне мужчина.

Вскоре на площадь Александра Невского перед храмом въезжает кортеж Дмитрия Медведева. Его встречает болгарский премьер Бойко Борисов. К народу Медведев не подходит - люди стоят за ограждением под присмотром полицейских. Проходит официальная церемония встречи, Медведев возлагает венок к памятнику Неизвестному солдату и премьеры отправляются на переговоры. Одна из главных тем - возможность продления газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии в Сербию. Болгария ранее участвовала в проекте строительства газопровода «Южный поток», который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в Варну, а оттуда дотянуть до Италии и Австрии, однако летом 2014 года по настоянию Еврокомиссии София дважды останавливала работы и в итоге не предоставила разрешение на прокладку труб по своей территории. После этого Россия приняла решение заменить «Южный поток» на «Турецкий поток». И теперь Болгария опять говорит о своем желании присоединиться к проекту.

На площади Александра Невского в Софии.Фото: Елена КРИВЯКИНА

- О продлении «Турецкого потока» по болгарской территории мы сможем говорить после того, как будут выданы надежные гарантии со стороны Еврокомиссии, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет, - заявил Медведев журналистам после переговоров.

Он также сообщил, что Россия готова участвовать и в другом крупном энергопроекте: строительстве болгарской атомной станции «Белене». В 2006 году Россия выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, доставили оборудование, но в 2009 году проект был остановлен, а в 2012 году София вообще отказалась от строительства станции. Теперь Болгария заявила, что намерена возобновить строительство станции, проведет конкурс и предлагает в нем поучаствовать России. Вот такое удивительное непостоянство.

Медведев также рассказал, чем обернулись санкции ЕС для российско-болгарских отношений. До санкций товарооборот между двумя странами составлял пять миллиардов долларов, а сейчас - около трех миллиардов. Теперь страны хотят нарастить сотрудничество.

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