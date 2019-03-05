На юбилее шоу-балета «Тодес» журналисты с удивлением разглядывали преобразившуюся Лолиту. Певица похудела, сделала красивый макияж, укладку, надела наконец шпильки.

По словам артистки, она не соблюдала никаких диет. Милявская просто ограничила себя немного во всем вредном.

"Даже к жареной картошке теперь не притрагиваюсь" ,- делится с «акулами пера» Лолита Милявская.

Певица плюс ко всему решила бросить курить, почти не употребляет алкоголь.

55-летняя Лолита феноменально похуделаФото: Мила СТРИЖ

Как рассказывает Лолита, соблюдать жесткий режим она решила из-за проблем со здоровьем. В прошлом году у артистки начались скачки давления. Один раз даже пришлось вызвать скорую.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/695431" frameborder="0"></iframe> 55-летняя Лолита феноменально похудела.

Врачи успокоили певицу, дескать, приступ у неё случился на нервной почве. Теперь Лолита берет с собой на гастроли успокоительные, чтобы не нервничать по пустякам.

"Решила заняться своим здоровьем!", - резюмировала певица.

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Лолита никогда не пыталась натянуть на себя корону императрицы, примадонны или иной другой царственной особы при нашем шоу-бизнесе. Амплуа «женщина без комплексов» намного интереснее - статус не давит, можно быть собой, что намного честнее. Благодаря этому качеству Милявская смогла протоптать дорожку к женским сердцам, которые верят ее песням. В ней многие видят себя - обычную женщину, которая то борется с лишним весом, то принимает себя такой, то влюбляется до потери сознания, потом разводится, то снова пытает найти свое счастье и в итоге находит его с таким же нормальным человеком, не небожителем. Может и крепким словом отбрить, а может одним взглядом обнять весь мир. Живая и настоящая, для которой цифры в паспорте не являются поводом, чтобы сдаться и успокоиться. Да, она часто жалуется на усталость и правда устает, но останавливаться просто не умеет (подробности)

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