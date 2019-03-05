2019-03-05T11:08:53+03:00
Звезды

55-летняя Лолита феноменально похудела

Артистка призналась, что ей пришлось отказаться от всего вредного
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
По словам артистки, она не соблюдала никаких диет. Милявская просто ограничила себя немного во всем вредномПо словам артистки, она не соблюдала никаких диет. Милявская просто ограничила себя немного во всем вредномФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

На юбилее шоу-балета «Тодес» журналисты с удивлением разглядывали преобразившуюся Лолиту. Певица похудела, сделала красивый макияж, укладку, надела наконец шпильки.

По словам артистки, она не соблюдала никаких диет. Милявская просто ограничила себя немного во всем вредном.

"Даже к жареной картошке теперь не притрагиваюсь" ,- делится с «акулами пера» Лолита Милявская.

Певица плюс ко всему решила бросить курить, почти не употребляет алкоголь.

55-летняя Лолита феноменально похудела Фото: Мила СТРИЖ

55-летняя Лолита феноменально похуделаФото: Мила СТРИЖ

Как рассказывает Лолита, соблюдать жесткий режим она решила из-за проблем со здоровьем. В прошлом году у артистки начались скачки давления. Один раз даже пришлось вызвать скорую.

55-летняя Лолита феноменально похудела.

Врачи успокоили певицу, дескать, приступ у неё случился на нервной почве. Теперь Лолита берет с собой на гастроли успокоительные, чтобы не нервничать по пустякам.

"Решила заняться своим здоровьем!", - резюмировала певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В свои 55 я недогуляла!": Лолита Милявская отмечает юбилей

Лолита никогда не пыталась натянуть на себя корону императрицы, примадонны или иной другой царственной особы при нашем шоу-бизнесе. Амплуа «женщина без комплексов» намного интереснее - статус не давит, можно быть собой, что намного честнее. Благодаря этому качеству Милявская смогла протоптать дорожку к женским сердцам, которые верят ее песням. В ней многие видят себя - обычную женщину, которая то борется с лишним весом, то принимает себя такой, то влюбляется до потери сознания, потом разводится, то снова пытает найти свое счастье и в итоге находит его с таким же нормальным человеком, не небожителем. Может и крепким словом отбрить, а может одним взглядом обнять весь мир. Живая и настоящая, для которой цифры в паспорте не являются поводом, чтобы сдаться и успокоиться. Да, она часто жалуется на усталость и правда устает, но останавливаться просто не умеет (подробности)

Лолита рассказала о недоношенной дочери: «Ева родилась весом всего 1200 граммов, врачи советовали отказаться от нее»

Лолита Милявская неизменно оправдывает свой образ женщины без комплексов: певица всегда предельно откровенна с журналистами и поклонниками. В новом выпуске ютуб-шоу «А поговорить?» артистка рассказала о недоношенной дочери, наркозависимости и выступлениях в пьяном виде (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, чем занимался солист The Prodigy незадолго до смерти
В России появится единая методика для расчета объемов похищенного газа
Госдума почтила минутой молчания память Жореса Алферова
Третий производитель отозвал препарат на основе фенспирида с рынка РФ
В Японии введут запрет на полеты беспилотников над военными базами США
Премьеру «Шерлока Холмса-3» перенесли на год
Береговая охрана Коста-Рики задержала катер с 1,4 тонны кокаина
Индия не намерена вводить ответные пошлины на товары из США
В Лондоне зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ
Минтранс оценил итоги переговоров России и США по авиасообщению
В Белом доме назвали "позорным" расследование Конгресса против Трампа
Составлен рейтинг лучших достопримечательностей мира
Суд Токио удовлетворил просьбу Карлоса Гона об освобождении под залог
На AliExpress стартует продажа китайских автомобилей
Медведев назвал приостановку участия РФ в ДРСМД ответной мерой на действия США
Пропавшая в Калужской области старушка замерзла насмерть, не дождавшись помощи
В США начался суд над россиянкой, которую обвинили в похищении дочерей
Россия зафиксировала 3 млн кибератак с территории США
В России хотят ограничить минимальную цену на пиво
Захарова указала на абсурдность заявления Болтона по доктрине Монро
ЕС введет тотальный контроль по биометрии за всеми въезжающими на их территорию