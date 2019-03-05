2019-03-05T13:25:02+03:00
Общество

Журналист Сергей Доренко требует убрать могилу Сталина с Красной площади

Он уверен, что генсек — позор в истории нашей страны
Роман ГОЛОВАНОВ
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Для многих людей Сталин — это символ Победы и советского прошлогоДля многих людей Сталин — это символ Победы и советского прошлогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С момента смерти «отца народов» Иосифа Сталина прошло ровно 74 года. Эту дату главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко решил ознаменовать своей разгромной петицией. Журналист требует, чтобы могилу генералиссимуса убрали с Красной площади. Доренко направил свои предложения в правительство и Совфед.

- Считать Сталина символом победы ошибочно. Можно говорить о том, что героический советский народ, героический русский народ победил вопреки чудовищному злодею Сталину и его палачам, - сказал «КП» Доренко. - Сегодняшняя тяга некоторой части моих сограждан к фигуре Сталина - следствие социального инфантилизма, поиск ригористских систем с предписанными сценариями поведения, по сути - побег от ответственности.

А вот некоторые эксперты идею не одобрили.

- Не нужно будоражить наше прошлое, - сказал «КП» политолог Александр Солуков. - Такие заявления подталкивают нас к большему расколу, хотя не уходят дальше ленты новостей. Для многих людей Сталин — это символ Победы и советского прошлого. Нужно бережнее относиться к своей истории. Люди помнят Иосифа Виссарионовича как человека, который взял страну с сохой и отдал ее Хрущеву с атомной бомбой. Никто не говорит, что репрессии и расстрелы — это хорошо. Но они не были такими массовыми, как врут некоторые историки.

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Это, пожалуй, самая противоречивая личность в российской истории, которая по-прежнему вызывает споры. И сейчас даже больше, чем раньше. Потому что советское государство раскололось - и молоть про него стало можно все что угодно. Любое застолье оживится как от резкого окрика, стоит только сказать: «Сталин был преступником...». Или наоборот «...великим государственным деятелем». Его фамилия - гарант шумной дискуссии (подробности)

Три отставки Сталина

В новом альбоме «Сталин. Главные документы», который выпустила «Комсомольская правда», мы попытались рассказать историю его жизни и приоткрыть некоторые тайны. Но - исключительно на основе архивных документов, которые еще недавно были абсолютно секретными. Вы сможете прочесть их своими глазами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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