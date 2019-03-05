Журналист Сергей Доренко требует убрать могилу Сталина с Красной площади

С момента смерти «отца народов» Иосифа Сталина прошло ровно 74 года. Эту дату главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко решил ознаменовать своей разгромной петицией. Журналист требует, чтобы могилу генералиссимуса убрали с Красной площади. Доренко направил свои предложения в правительство и Совфед.

- Считать Сталина символом победы ошибочно. Можно говорить о том, что героический советский народ, героический русский народ победил вопреки чудовищному злодею Сталину и его палачам, - сказал «КП» Доренко. - Сегодняшняя тяга некоторой части моих сограждан к фигуре Сталина - следствие социального инфантилизма, поиск ригористских систем с предписанными сценариями поведения, по сути - побег от ответственности.

А вот некоторые эксперты идею не одобрили.

- Не нужно будоражить наше прошлое, - сказал «КП» политолог Александр Солуков. - Такие заявления подталкивают нас к большему расколу, хотя не уходят дальше ленты новостей. Для многих людей Сталин — это символ Победы и советского прошлого. Нужно бережнее относиться к своей истории. Люди помнят Иосифа Виссарионовича как человека, который взял страну с сохой и отдал ее Хрущеву с атомной бомбой. Никто не говорит, что репрессии и расстрелы — это хорошо. Но они не были такими массовыми, как врут некоторые историки.

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