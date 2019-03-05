2019-03-05T14:49:23+03:00
Экономика

До 35 не наливать: В России хотят установить минимальную цену бутылки пива

Производители просят их защитить от конкуренции с некачественными и «левыми» напитками
Елена ОДИНЦОВА
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Производители хотят отделить семена от плевел — то есть качественную продукцию от весьма сомнительной и контрафактнойПроизводители хотят отделить семена от плевел — то есть качественную продукцию от весьма сомнительной и контрафактнойФото: Иван МАКЕЕВ
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В России предлагается ввести минимальную цену на пиво. С такой идеей выступили в Национальном Союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Минималку там видят на уровне 35 рублей за поллитра.

Причина — традиционная. Производители хотят отделить семена от плевел — то есть качественную продукцию от весьма сомнительной и контрафактной. Сейчас средняя цена бутылки 0,5 литра составляет 50-60 рублей. Но есть «как бы пиво» и по 30 руб. Спрашивается, что туда намешали?

До сих пор в России минимальные цены устанавливались на водку, коньяк, бренди и шампанское. Смысл в том, что для покупателя есть понятный критерий: если что-то продается ниже определенной цены, то это однозначно продукт «левый» и реализуется он неофициально.

Производство пива в России сейчас растет. По данным Союза российских пивоваров, за 2018 год оно увеличилось на 4,1%. Чему немало способствовал в том числе и прошедший у нас чемпионат мира по футболу - за просмотрами баталий российские и иностранные болельщики выпили пенного больше обычного. При этом, по оценкам экспертов, на контрафакт приходится примерно 10% от всего продаваемого пива в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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