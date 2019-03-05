Яковлеву в нижнем белье измазали глицерином

Елена Яковлева сыграла немало замечательных ролей в кино, но для зрителей особенно памятны ее работы в фильмах "Интердевочка" и сериале "Каменская". Не каждая советская артистка 80-х решилась бы сыграть роль валютной проститутки Тани Зайцевой. Актриса откровенно рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на съемках.

Картина о непростой жизни советской путаны сделала Елену Яковлеву знаменитой на всю страну. Но сама 58-летняя актриса признается, что после съемок в "Интердевочке" дала себе слово больше никогда не принимать участие в откровенных сценах.

Сниматься в неоднозначной роли актриса не боялась. Над мелодрамой работал Петр Тодоровский. Этому режиссеру Яковлева безгранично доверяла. "Я знала и любила его фильмы и изначально понимала, что ничего пошлого и гадкого этот человек не снимет. Если бы такую роль, такой сюжет предложил другой режиссер, нужно было бы задуматься. А с Тодоровским я ни секунды не сомневалась: ну и что, что проститутка?", - призналась актриса.

Тодоровский не видел главной героиней "Интердевочки" Елену Яковлеву. В том, что именно она лучшая кандидатура на эту роль, его убедила супруга. "Посмотрите в зеркало, да у вас нет ничего «такого!»", - восклицал режиссер

elena_yakovleva_best_actress Картина о непростой жизни советской путаны сделала Елену Яковлеву знаменитой на всю страну

В его представлении "ночная бабочка" должна была обладать выдающимися формами, пишут "Аргументы и факты". Яковлевой для пышности бюста даже подкладывали поролон, но потом отказались от этой затеи, решив, что она справляется неплохо и без него.

Когда возникла необходимость сыграть постельную сцену, сниматься обнаженной Елена Яковлева наотрез отказывалась. Она была готова появиться перед зрителями в нижнем белье, но не более. На помощь актрисе пришли пятеро мужчин.

"Я понимала, что у меня ничего не получается. Оператор решил дергать меня за ноги, при этом трясли свет, шевелили камеру", - рассказала звезда. Тодоровскому результат не нравился. Позвали гримера, на лицо актрисы нанесли глицерин. Он должен был имитировать пот. Под диван подложили лом и создавали видимость движения, поднимая его вверх-вниз. После выхода "Интердевочки" Елену Яковлеву признали лучшей актрисой 1989 года.