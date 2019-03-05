ФСИН: Футболист Кокорин стал лежебокой

"Онемение ноги у Кокорина, о котором заявил адвокат, от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес", — передает "Интерфакс" слова замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, который оценил состояние здоровья нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.

Максименко сравнил игрока петербургского клуба с также находящимся в заключении полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет", — противопоставил Максименко одного сидельца СИЗО "Бутырка" другому.

Он также подтвердил жалобу адвоката Андрея Ромашова, который ранее заявил в СМИ, что когда Кокорину делали процедуру электрофореза в следственном изоляторе, у того на колене появилось красное пятно, которое по словам защитника нагноилось.

"Пятнышко помазали зеленкой и оно уже заживает", - заявил журналистам Максименко, и отметил, что сам спортсмен претензий к врачам не имеет.

Напомним, Кокорин в марте 2018-го получил травму крестообразных связок колена. В октябре прошлого года он вместе Мамаевым спровоцировал две драки в центре Москвы, из-за чего угодил в СИЗО. Там спортсмены пробудут как минимум до 8 апреля. Ну а дальше уже - как решит суд.

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