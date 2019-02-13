2019-02-13T21:33:56+03:00
Общество

Футбольный матч Павла Мамаева в "Бутырке" станет первым в истории российских СИЗО

Если все пройдет гладко, гонять мяч позволят и другим подследственным
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В СИЗО "Бутырка" состоится футбольный матч между 11 сокамерниками Павла МамаеваВ СИЗО "Бутырка" состоится футбольный матч между 11 сокамерниками Павла МамаеваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Арестанты и осужденные берут курс на здоровый образ жизни (ЗОЖ). Эту новость обсуждали во время круглого стола в Совете Федерации по вопросам занятий спортом в учреждениях уголовно-исправительной системы.

"Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) активно применяется во многих исправительных учреждениях и осужденные с удовольствием принимают участие в мероприятиях. Наиболее активно нормативы ГТО сдают несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях. В 2018 году только в воспитательных колониях сдали на золотой значок 77 человек, серебряный значок 101 человек, бронзовый значок – 105 человек" - привел любопытные цифры начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко.

Матвеенко отметил, что за участие в спортивных мероприятиях поощрено более 45 тысяч осужденных. Им предоставлено свыше 4300 дополнительных свиданий, а 52 судимым предоставлены отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения.

"Помимо ГТО, в исправительных колониях только в прошлом году было проведено 369 тысяч спортивных и культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 136 тысяч осужденных. Именно столько человек регулярно занимаются в местах лишения свободы силовым экстримом, футболом, хоккеем, волейболом и теннисом", - отметил Матвеенко.

Представитель ФСИН подчеркнул, что в планах ведомства создать такие же комфортные условия в следственных изоляторах (СИЗО), чтобы человек в ожидании суда получил возможность "больше двигаться, заниматься спортом, поддерживать свою физическую форму и вести здоровый образ жизни".

Как стало известно "Комсомолке" начало уже положено: в "День всех влюбленных" (14 февраля) в СИЗО "Бутырка" состоится футбольный матч между 11 сокамерниками Павла Мамаева. Состязание по мини-футболу пройдет в прогулочном дворике. Кокорин мяч гонять не будет, так как после драки хромает, и сидит в другой камере (следствие против того, чтобы он общался с Мамаевым даже в процессе игры). Впрочем, он все и так сможет увидеть по телевизору - на мероприятия аккредитовались все СМИ без исключения.

Тут важно подчеркнуть, что запланированный матч станет первым спортивно-массовым мероприятием в истории российских следственных изоляторов. И если он пройдет без замечаний, гонять мяч позволят и другим подследственным.

Напомним, драки с участием Мамаева и Кокорина произошли в Москве 8 октября. В отношении именитых футболистов были возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Им грозит до 2 лет колонии, где они смогут заняться тренерской работой.

Там они смогут более полно раскрыть все свои навыки в жестком футболе. Кстати, этот вид спорта пользуется у осужденных особой популярностью. Сегодня в учреждениях ФСИН насчитывается 808 футбольных полей.

Члены Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержали инициативы Федеральной службы исполнения наказаний. Однако, они отметили, что сдача тестов ГТО не должна стать обязательной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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