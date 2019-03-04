Кокорин пожаловался на загноение ноги после электрофореза в СИЗО

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-04T18:13:06+03:00

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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, ставший фигурантом уголовного дела после двух драк в Москве, пожаловался своим адвокатам на загноение ноги после проведения физиотерапевтической процедуры в СИЗО «Бутырка».

«В следственном изоляторе нашему подзащитному Александру Кокорину около 10 дней назад врачи делали электрофорез и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге. Саша пожаловался на загноение ноги», - сказал один из защитников спортсмена Андрей Ромашов.

А другой адвокат футболиста Татьяна Стукалова призвала руководство СИЗО и органы следствия допустить к Кокорину квалифицированных врачей. «Мы просим допустить к нему квалифицированных врачей», - приводит словам юриста ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе Александр Кокорин заявил о болях в колене, после чего и было принято решение организовать для спортсмена курс реабилитации и лечебной физкультуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/673096" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев: о скандальных событиях за полторы минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU