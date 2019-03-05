Испанцы запрещают хоронить Игоря Малашенко

Испанский суд запретил перевезти тело одного из основателей НТВ в Россию. Это разрешат сделать только после полного исключения криминального характера его смерти. Результаты токсикологической экспертизы будут известны примерно через месяц.

"Судья Сан-Роке, который ведет расследование скончавшегося российского журналиста, известил нас, что российское посольство попросило разрешить перевоз тела в Россию, но судья отказал в этом", - пояснили в пресс-службе Высшего суда Андалусии.

Там отметили, что это решение вызвано тем, что не закончены все необходимые следственные действия, в том числе связанные с проведением токсикологического анализа и получение окончательных результатов аутопсии. "Пока не будет получен их результат, который полностью отбросит любую преступную теорию смерти Малашенко, транспартировка тела в Россию не может быть одобрена", - сообщили в суде.

По предварительным данным, похороны Малашенко пройдут на Троекуровском кладбище. "Мне вчера подтвердили, что от мэрии получено право на то, чтобы по просьбе семьи Игорь был похоронен там же, где его отец, то есть на Троекуровском кладбище", - цитирует "Интерфакс" главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова.

По его словам, тело Малашенко задержали в Испании, так как судья в Андалусии ждет полной токсикологической экспертизы. "Игорь был публичный человек. В принципе на месяц, но вообще на две недели, учитывая настоятельные просьбы семьи и друзей, отправка тела Малашенко в Москву может быть отложена", - уточнил он.

Причина, по которой судья назначил полную проверку, связана с тем, что смерть Малашенко вызвала резонанс: "Игорь был публичным человеком, и его смерть привлекла большое внимание испанской прессы, в связи с чем судья решил не ограничиваться первичной экспертизой, а дождаться полной".

Как писал сайт kp.ru, бездыханное тело 64-летнего супруга Божены Рынски обнаружила экономка. Войдя в спальню, женщина увидела страшную картину и тут же вызвала полицию. Все последнее время медиаменджер судился за имущество с бывшей женой Еленой Малашенко. О непростом бракоразводном процессе с ней много писала его новая супруга. Рынска подозревала, что Елена могла пытаться целенаправленно травить Малашенко, чтобы добиться нужных ей подписей на документах. За день до смерти супруга сообщила, что бывшая жена претендует почти на все состояние Малашенко. "Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала", - заявляла Рынска.