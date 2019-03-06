Как живет дочь Марианны Максимовской: беременную Александру задержали с наркотиками
48-летняя Марианна Максимовская попала в скандал. Виной всему, а точнее виновницей стала ее старшая дочь Александра.
Совсем скоро 28-летняя женщина должна стать мамой - Александра находится на шестом месяце беременности. Тем ужаснее выглядит ситуация, в которой оказалась наследница известной фамилии. Беременную женщину задержали с наркотиками на севере Москвы. Во время "проверочной закупки" у москвички изъяли 31 500 рублей и прозрачный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом.
Александру доставили в отдел полиции по Головинскому району, сообщил "KP.RU" собственный источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотических средств". Сама телеведущая Марианна Максимовская информацию о задержании дочери пока никак не прокомментировала.
Александра решила пойти по стопам звездной мамы, освоив профессию журналиста. Она окончила факультет журналистики, работает редактор, занимается сериалами, теле- и кинопроизводством.
В ее соцсетях не встретишь гламурных фото, как у Ксении Собчак или Ольги Бузовой. Саша предпочитает делиться с подписчиками снимками культурной жизни и дружескими посиделками.
Она много путешествует и очень любит свою младшую сестру. У нее много трогательных фотографий с девочкой.
Без фото в купальнике не обойтись. Стройной фигуре Саши можно позавидовать.
Большую часть времени, судя по фото, Александра проводит на работе. Разъезды, съемки и бессонные ночи - неотъемлемая часть профессии. Вот она за рулем машины, а здесь берет интервью у героини.
Да и с коллегами у Саши сложились хорошие отношения. "Мои суперкреативные коллеги поздравили меня самым необычным способом, они знали, что я люблю. Мне подарили личного дворецкого, который угощал всех гостей чаем из красивой марокканской посуды, у меня целый недельный стратегический запас энергетика, чтобы реализовать все спонсорские интеграции и серебряный телефон для связи с продюсерами телеканалов. Девочки и Денис - вы супер", - подписала один из снимков Александра.
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Беременную дочь Максимовской задержали с наркотиками во время "проверочной закупки"
В среду, 6 марта, в Москве во время "Проверочной закупки", задержали 28-летнюю беременную дочь российской телеведущей Марианны Максимовской с наркотиками. Во время досмотра у девушки изъяли 31500 рублей и прозрачный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU