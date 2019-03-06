Как живет дочь Марианны Максимовской: беременную Александру задержали с наркотиками

48-летняя Марианна Максимовская попала в скандал. Виной всему, а точнее виновницей стала ее старшая дочь Александра.

Совсем скоро 28-летняя женщина должна стать мамой - Александра находится на шестом месяце беременности. Тем ужаснее выглядит ситуация, в которой оказалась наследница известной фамилии. Беременную женщину задержали с наркотиками на севере Москвы. Во время "проверочной закупки" у москвички изъяли 31 500 рублей и прозрачный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом.

alexandramaksimovskaya Александра с мамой Марианной Максимовской

Александру доставили в отдел полиции по Головинскому району, сообщил "KP.RU" собственный источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотических средств". Сама телеведущая Марианна Максимовская информацию о задержании дочери пока никак не прокомментировала.

alexandramaksimovskaya Александра пошла по стопам звездной мамы, освоив профессию журналиста

Александра решила пойти по стопам звездной мамы, освоив профессию журналиста. Она окончила факультет журналистики, работает редактор, занимается сериалами, теле- и кинопроизводством.

alexandramaksimovskaya Сложно поверить в то, что у Александры нашли наркотики

В ее соцсетях не встретишь гламурных фото, как у Ксении Собчак или Ольги Бузовой. Саша предпочитает делиться с подписчиками снимками культурной жизни и дружескими посиделками.

alexandramaksimovskaya Старшая дочь Максимовской любит путешествовать

Она много путешествует и очень любит свою младшую сестру. У нее много трогательных фотографий с девочкой.

alexandramaksimovskaya "Обожаю своих коллег и работу", - признается Александра

Без фото в купальнике не обойтись. Стройной фигуре Саши можно позавидовать.

alexandramaksimovskaya "Хотела взлететь, но спагетти были лишние", - подписала снимок Саша

Большую часть времени, судя по фото, Александра проводит на работе. Разъезды, съемки и бессонные ночи - неотъемлемая часть профессии. Вот она за рулем машины, а здесь берет интервью у героини.

alexandramaksimovskaya Саша много времени проводит на работе

Да и с коллегами у Саши сложились хорошие отношения. "Мои суперкреативные коллеги поздравили меня самым необычным способом, они знали, что я люблю. Мне подарили личного дворецкого, который угощал всех гостей чаем из красивой марокканской посуды, у меня целый недельный стратегический запас энергетика, чтобы реализовать все спонсорские интеграции и серебряный телефон для связи с продюсерами телеканалов. Девочки и Денис - вы супер", - подписала один из снимков Александра.

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Беременную дочь Максимовской задержали с наркотиками во время "проверочной закупки"

В среду, 6 марта, в Москве во время "Проверочной закупки", задержали 28-летнюю беременную дочь российской телеведущей Марианны Максимовской с наркотиками. Во время досмотра у девушки изъяли 31500 рублей и прозрачный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом (подробности)