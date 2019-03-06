На информационных лентах появилась очередная сенсация от Никиты Джигурды. Шоумен якобы заявил, что балерина Анастасия Волочкова, с которой он недавно записал дуэт, встречается с чеченцем, у которого недавно умерла от рака жена.

- Это все фэйк! -сказал «КП» Джигурда, когда мы до него дозвонились. -Я не говорил, что мужчина Насти чеченец. Журналисты приехали и стали показывать мне фотографии какого-то мужчины с вопросом: «Это любовник Волочковой?» На что я им ответил: «Чего только не пишут про Настю. И что жених у неё чеченец. И что у него умерла жена от рака. На самом деле рядом с ней мужчина с несколькими европейскими образованиями, со знанием множества языков. Он европеец, а не чеченец!» Но журналисты про европейца все вырезали, оставили в эфире только, как я перечисляю слухи про Настю. И снова в новостную ленту вброшен с их помощью очередной фэйк, мол, Джигурда заявил, что жених Волочковой чеченец. Очередная ложь и провокация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695744" frameborder="0"></iframe> Джигурда: «Бойфренд Анастасии Волочковой не чеченец, а европеец!».

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