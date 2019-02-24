Волочкова постриглась "под маму" ради любимого

Чего только не сделаешь ради любимых. Еще недавно Анастасия Волочкова блистала с длинными светлыми локонами. Однако теперь ее не узнать. Балерина решилась на смелый поступок.

Ради возлюбленного жгучая блондинка отважилась на перемены в собственном имидже. При этом светская львица не стала скрывать, что изменения во внешности пришлись по вкусу ее новому избраннику.

volochkova_art Анастасия Волочкова рассталась с волосами

"В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное", - подписала фото 43-летняя Анастасия Волочкова.

avteatr Тамара Волочкова прекрасно выглядит для 67 лет

Стоит отметить, что Настя очень похожа на свою маму Тамару Волочкову. А с новой стрижкой она и вовсе - одно лицо с родительницей. Если раньше танцовщица убирала шевелюру в хвост или делала пучок, то теперь у нее короткие волосы.

Ранее светская львица посетовала, что после частых процедур наращивая она практически осталась без собственных волос. Она показывала, как выглядит без накладных локонов и жаловалась: "История классическая: нарастила волосы и сняла вместе со своими", - вкратце пожаловалась артистка.

volochkova_art Балерина часто использует накладные локоны

К счастью, балерине смогли помочь. Артистка перенесла ухаживающую процедуру, в результате которой ее волосы ожили. "Мои оставшиеся после наращивания три волосины вроде отрастают и приобретают форму", - радовалась успехам Волочкова. А спустя месяц на фуршете по случаю своего дня рождения звезда появилась с новыми локонами, чем всех привела в неописуемый восторг.

Неизвестно, как к переменам в жизни балерины относятся ее многочисленные фанаты - с недавних пор она запретила комментировать свои публикации. Анастасии надоело читать желчные сообщения в свой адрес.