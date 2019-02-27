2019-02-27T12:54:35+03:00
Звезды

Волочкова в позе "березка" сделала шпагат на боксерском ринге

Балерина выбирает для своих фирменных шпагатов новые места и позы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова.Фото: из личного архива
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Анастасия Волочкова продолжает удивлять, выбирая для своих фирменных шпагатов все новые и новые места и позы. На этот раз балерина облюбовала боксерский ринг.

"Мои хорошие, любимые мои недолюбленные тетеньки. Золотые мои. Как же вы соскучились по выключенным комментам. Солнышки. Давайте позитив в вашу недолюбленную энергию! Вот вам шпагат. Повторяйте! Это не сложно. Самый простой элемент показываю. Растягивайтесь, мои хорошие", - оставила едкое сообщение под своим фото Анастасия Волочкова.

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Волочкова встала в позу "березка" и отважилась на шпагат
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На снимке балерина в купальнике в позе "березка" делает шпагат. Настя лежит на матах и поддерживает себя руками за поясницу. От ее новой прически не осталось и следа. А ведь буквально три дня назад артистка похвасталась новым образом "под маму".

Еще недавно Анастасия блистала с длинными светлыми локонами. Однако теперь ее не узнать. Балерина решилась на смелый поступок. Ради возлюбленного жгучая блондинка отважилась на перемены в собственном имидже. При этом светская львица не стала скрывать, что изменения во внешности пришлись по вкусу ее новому избраннику.

Стоит отметить, что Настя очень похожа на свою маму Тамару Волочкову. А с новой стрижкой она и вовсе - одно лицо с родительницей.

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Анастасия Волочкова рассталась с волосами
9950 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Ранее светская львица посетовала, что после частых процедур наращивая она практически осталась без собственных волос. Она показывала, как выглядит без накладных локонов и жаловалась: "История классическая: нарастила волосы и сняла вместе со своими", - вкратце жаловалась артистка.

Но все перипетии в жизни Анастасии остаются без слов сочувствия и восхищения со стороны ее преданных поклонников. Вот уже почти месяц она запретила комментировать свои публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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