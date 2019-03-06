2019-03-06T19:21:38+03:00
Звезды

Лидия Федосеева-Шукшина после выписки из больницы и улетела из России

80-летнюю народную артистку госпитализировали в конце февраля с подозрением на инфаркт
Петр СИМОНОВ
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Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов в дороге.Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов в дороге.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса и седьмая супруга шоумена Бари Алибасова сильно перепугала свою семью и почитателей. Сообщения о том, что 24 февраля Лидию Федосееву-Шукшину срочно доставили в больницу с инфарктом, были серьезным преувеличением. Внучка актрисы Анна заявила агентству «Москва», что у бабушки действительно подозревали инфаркт, но он, слава Богу, не подтвердился. 80-летнюю народную артистку оставили в больнице еще на несколько дней.

При этом Бари Алибасов, 71-летний муж Федосеевой-Шукшиной, объяснял ее госпитализацию простудой и скачками давления. Продюсер даже заявлял, что буквально на следующий день она выписывается и летит на кинофестиваль в Испанию. И выложил фото с улыбающейся Лидией Николаевной на больничной койке.

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Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо.
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Однако на следующий день дочь актрисы Мария Шукшина сообщила, что ее мама по-прежнему в больнице. Сегодня Лидия Федосеева-Шукшина вернулась к обычной жизни. Выписавшись из клиники, актриса улетела из России. Как и обещал Алибасов, артистка отправилась в Испанию, правда позже, чем он думал. К слову, полетела Лидия Николаевна в обычном экономе.

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Лида Шукшина на пути в Испанию...
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Напомним, продюсер «На-На» и актриса после 20-летних гражданских отношений зарегистрировали брак в ЗАГСе 20 ноября 2018 года. У Бари Алибасова этот брак седьмой по счету, у Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж в пятый раз.

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Сообщения о том, что 80-летняя актриса срочно госпитализирована с инфарктом в одну из столичных больниц переполнили сеть. В последнее время вокруг имени Лидии Федосеевой-Шукшиной много негатива: актриса ссорится с родными, выясняет отношения в судах и прочее. Нервные потрясения в таком солидном возрасте нередко сказываются на самочувствии. При этом теперь рядом с ней есть мужчина, готовый беречь ее и защищать. В том числе и от неоправданных слухах о сердечном приступе (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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