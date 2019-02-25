«Завтра уже выписывается»: Бари Алибасов рассказал, почему Федосеева-Шукшина оказалась в больнице

Сообщения о том, что 80-летняя актриса срочно госпитализирована с инфарктом в одну из столичных больниц переполнили сеть.

В последнее время вокруг имени Лидии Федосеевой-Шукшиной много негатива: актриса ссорится с родными, выясняет отношения в судах и прочее. Нервные потрясения в таком солидном возрасте нередко сказываются на самочувствии. При этом теперь рядом с ней есть мужчина, готовый беречь ее и защищать. В том числе и от неоправданных слухах о сердечном приступе.

В разговоре с «КП» Бари Алибасов мягко говоря удивился вопросу о том, действительно ли у Лидии Николаевны случился инфаркт.

- Чушь просто собачья! Я не знаю, откуда эта хрень? - сходу опроверг все сообщения продюсер.

- Тогда что с ней происходит?

- Обычная простуда. Увезли в больницу. Сейчас она там и лечит простуду. А завтра она уже выписывается, - спокойным голосом ответил Бари Каримович. - Там прекрасные врачи. Она постоянно, системно бывает в этой клинике на обследовании. Ее знают, нет никаких проблем. Завтра же мы улетаем на кинофестиваль в Испанию, как запланировали.

В понедельник, 25 февраля Алибасов выложил снимок с супругой из больницы. Оба на снимке улыбаются.

https://www.instagram.com/p/BuTK-bVgk9y/

Напомним, актриса и продюсер тайно поженились 20 ноября 2018 года. Алибасова и Федосееву-Шукшину связывали многолетние гражданские отношения, которые прерывались на шестой брак продюсера с молодой певицей Лиланой Максимовой. Бари Каримовичу и Лидии Николаевне понадобилось 20 лет, чтобы решиться зарегистрировать свои отношения. У Алибасова это седьмой брак, у Шукшиной — пятый.

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