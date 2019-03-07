Политолог Дмитрий Абзалов: У женщин во власти положительный рейтинг

ИНДЕКСИРУЕМОСТЬ РОДНИНОЙ

- В России 21-го века женщин во власти все больше?

- Если говорим о политическом контуре, у нас, действительно, много женщин представлено во власти. У них высокая индексация, высокий положительный рейтинг. Здесь, как правило представители спортивного сегмента и общественно-политического сегмента. Например, оба сегмента представляет Ирина Роднина — она серьезно индексируема. У нее нет антирейтинга, как у некоторых других дам-политиков, с которыми ассоциируют не самые популярные меры или инициативы. Она релевантна в целевых группах.

- Но молодых женщин-политиков (до 30 лет) — раз-два и обчелся?

- Да, Большая проблема в молодом сегменте. Если встает вопрос о женщинах-кумирах для тех кто в сегменте 35 минус — их практически нет. Та же Алла Пугачева для молодых, например, рекурсор - признак принадлежности к другой возрастной группе.

А вот в возрастных группах представительство женщин большое — по объективным причинам. Кстати, электорат президента — это женщины семейные, с детьми, как правило.

- Тем, кто говорит, что женщин не пускают на самый верх, можно привести в пример спикера верхней палаты парламента?

- Матвиенко, с одной стороны, третий человек в стране. С другой — она возглавляет Совет Федерации, который не всегда ассоциируется с инициацией решений. С представлением проектов. Когда речь идет о том, что у женщин должны быть равные права в оплате с мужчинами или преимущества в условиях труда — эти вопросы не связывают именно со спикером верхней палаты. С точки зрения гендерного равенства хорошо, что третьим человеком в государстве является женщина. Например, в США это тоже так — это глава нижней палаты их парламента .

- Спикер у нас, скорее, третейский судья?

- Да, глава верхней палаты дистанцируется, она выступает в арбитражной позиции. Например, инициативы по поддержке семьи выдвигает президент, конкретные меры оформляет правительство.

ГЕНДЕРНОСТЬ НАБИУЛЛИНОЙ

- Одним из явных признаков гендерного равенства — назначение на пост главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, второй за почти 30-летнюю историю банка женщины, которая заняла такую ключевую позицию.

- Что касается Набиуллиной. Ее гендерная принадлежность слабо коррелируется с занимаемой должностью. Непонятно просто, как в ее функционале выделяется именно то, что она женщина. Обычно эти схемы хороши в «направленных» сферах, в социалке например. Рассуждения о гендерной принадлежности применительно к такому посту как глава ЦБ сразу разрушила бы должность.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По конституции руководитель Центробанка не может выступать с инициативами, направленными на финансирование конкретны сфер, например, жизни женщин. И, хотя Набиуллина и говорила об ипотечных ставках для семей, для поддержания материнства и детства — но это проходит не через нее. И тут у нее ситуация схожа с Матвиенко. Их позиции показывают гендерное равенство.

ПРЯТКИ МЕРКЕЛЬ

- Супруги первого или второго лица страны — в мировой практике, как правило, имеют серьезное влияние.

- В международной практике в парламентских или президентско-парламентских республиках роль первой и второй леди обычно имеет большое значение. Например, рейтинг одобрения Мишель Обамы был выше, чем у ее мужа. То ж касается и супруг премьеров в ряде парламентских республик.

- Но в последние годы ситуация на западе меняется?

- В общем, скорее да. Это показывает ситуация с Меланией Трамп. Или с госпожой Меркель, которая долгое время прячет своего мужа - и он сам явно не настроен на активную политическую деятельность.

- У нас, по сравнению с 80-ми и 90-ми, тоже идут изменения?

- У нас все-таки президентская республика и, например, позиция жены премьера не является стратегически значимой — с точки зрения функционала. Но может быть общественная инициатива или проект, которые первая или вторая леди целенаправленно реализует — Мишель Обама двигала проект по здоровому питанию, Хиллари Клинтон - по борьба с бедностью.

- В России супруга премьера также участвует в благотворительных проектах, в частности, связанных с вопросами семьи и детского здоровья...

- Да, она курирует благотворительные проекты, но, пожалуй, ее нельзя назвать публичным лицом таких проектов. Активная публичность, паблисити жен первых лиц - у нас это, скажем так, не совсем распространено. Да, некогда у жены президента были отдельные направления — но они не активно проецировались на нее. То же касается министров: если в США жены министров и сенаторов активно занимаются благотворительностью, то у нас эта тема пока не совсем прижилась.

Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева во время открытия благотворительного медицинского центра женского здоровья "Белая роза". Фото Владимир Смирнов/ТАСС

- Запрос на такого рода паблисити — он важен?

- Конечно, важен! Показать, что жена — это отнюдь не производная от мужа. Что она может усиливать его (или ослаблять). Что она — самостоятельна, и эта самостоятельность интересна не только семейному кругу.

- Наличие женщин на конкретных высоких позициях может говорить о чем?

- О том, какие могут быть схемы. И разрушать клише. Например, предубеждение, что организацию законодательной деятельности не может возглавлять женщина — это клише разрушает Матвиенко.

То, что за финансы всей страны и за самые серьезные финансовые процессы не может отвечать женщина — это клише разрушает Набиуллина.

Каждая из них разбивает это тем, что активно действует на своем направлении. Важно показать, что может быть руководящая позиция у женщины практически на любом направлении. И на любой позиции женщина способна принимать ответственные профессиональные решения.

- Возвращаясь к началу нашего разговора — в чем причины того, что процент женщин в руководящих органах законодательной и исполнительной власти и в большом бизнесе вырос так значительно за последние 15 лет?

- Сказались и наша демографическая ситуация, и запрос общества на справедливость в этом, женском сегменте — он объективно присутствует.

Второе. Представленность женщин во власти действительно расширилась серьезно не только и не столько за счет топ-символов, вроде Родниной. Пришло большое количество людей, еще вчера медийно не узнаваемых, но которые отстаивают свою позицию серьезно, на профессиональных основаниях.

Третье. В правительственном блоке есть условно «женский сегмент» —это два профильных вице-премьера и два министра, здравоохранения и просвещения. В этом есть логика и баланс — большая часть медиков сегодня женщины, большая часть педагогов и соцработников тоже.

- Но мировые тенденции иные?

- Интересно, что в мире происходит реверс - социально значимые министерства сейчас чаще курируют мужчины, а например министерства обороны — женщины, как в Индии или в Германии и Скандинавии. Индия — большая страна с большими бюджетами и с кастовыми вопросами — и тем не менее. То есть показывают, что на первом месте профессионализм, а не гендерные понятия, а во вторых — состояние групп, посыл сигналов — назначение женщины на силовое министерство это такой сигнал для социальных групп в стране.

- В России женщину во главе Минобороны представить сложно, мягко говоря, а вот социальный блок именно с женщинами-министрами уже прочно ассоциируется.

- Мы находимся в демографической яме. Для прохождения такой ямы без стагнации и без чувствительного удара по общему уровню жизни нужно увеличить рождаемость уже даже не до двух, а до трех детей на семью, и с серьезной господдержкой. Вторые-третьи дети — решения о них принимаются на социально-экономических обоснованиях. Причем решение о том, что будут еще дети — это процентов на 80 решение женское. И это наша основная социальная повестка на ближайшее время. Семьи с количеством от трех и более детей — в основном наименее социально защищены. Поднятие рождаемости — это тема социальной обеспеченности материнства , а это в ведении как раз женщин вице-премьеров и министров-женщин.

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