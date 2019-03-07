Дональд Трамп назвал главу компании Apple Тимом Эпплом

Президент США Дональд Трамп перепутал фамилию руководителя компании Apple Тима Кука. Во время официальной встречи в Белом доме, он несколько раз назвал его Тимом Эпплом.

К слову, во время диалога американский лидер обсудил с Тимом Куком развитие технологий в сфере образования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695864" frameborder="0"></iframe> Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом.

- Мы очень ценим ваш вклад, Тим Эппл, - с полной серьезностью подчеркнул Трамп.

Впрочем, американский глава довольно часто оказывается в неудобных ситуациях из-за своих случайных оговорок. Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп, выступая на очередном митинге в поддержку республиканцев на предстоящих выборах в американский конгресс, оговорился и заявил, что «самые жесткие санкции» против Ирана уже действуют. Хотя их ввели лишь спустя три дня после речь американского главы.

А в августе прошлого года Дональд Трамп cделал ошибку при раскрашивании флага США с детьми. Американский президент пообщался с пациентами в детской больнице в Огайо. Глава американского Минздрава Алекса Азара, который вместе с Трампом общался с юными пациентами больницы, опубликовал в Twitter фотографии, на которых президент США вместе с женой Меланьей раскрашивают флаг. На картинке видно, что глава государства раскрасил одну из 13 полос американского флага в синий цвет, хотя все полосы должны быть только белого и красного цветов.