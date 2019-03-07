Солистка "Серебра" вышла замуж в Париже

Катя Кищук вышла замуж за Томми Кэша. Свадебным фото солистка "Серебра" поделилась в своем блоге.

Поклонники Кати Кищук пребывают в шоковом состоянии. Ничто не предвещало свадебный переполох. Однако после опубликованной фотографии стало ясно - солистка "Серебра" больше не свободна.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk Катя Кищук выложила свадебное фото

Исполнительница укатила в Париж. В столице Франции она снялась с новоявленным мужем. Счастливцем стал эстонский рэпер Томми Кэш. К слову, он тоже опубликовал серию снимков, подписав фото кратко: "Она сказала: "да".

И это при том, что о своей личной жизни эпатажный артист из Таллина не распространяется. Все подробности 27-летний певец всегда держал в тайне. Однако рэпер неоднократно намекал в интервью, что проблем с женским полом у него нет.

Что касается Кати Кищук, то некоторое время назад появилась информация о том, что участница "Серебра" не работает в группе, а также прервала сотрудничество с Максимом Фадеевым.

tommycashworld "Она сказала да!", - подписал свадебное фото рэпер

Кищук впервые появилась в коллективе в 2016 году, заняв место Дарьи Шашиной. Ранее девушка была моделью и работала в Азии. За три года участия в группе Кищук успела полюбиться поклонникам, выпустить 10 синглов и сняться в девяти видеоклипах.

Новость о смене состава разочаровала многих фанов, а некоторые даже заподозрили, что Катю выгнали из проекта. Дело в том, что артистка не только ушла из коллектива, но и разорвала контракт с продюсерским центром MALFA, принадлежащем Максиму Фадееву, а также передала права на свой аккаунт в Instagram с миллионом подписчиков новому составу "Серебра". Позже Фадеев и Кищук объяснили, что страничка в соцсети принадлежала не певице, а продюсерскому центру. Поэтому, покинув лейбл, Кищук была вынуждена вернуть аккаунт.