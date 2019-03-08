"Больше не могу": болезнь изменила жизнь Ларисы Долиной

Лариса Долина вынуждена отказаться от своего любимого времяпрепровождения из-за серьезной болезни. Раньше артистка не представляла своей жизни без пилатеса.

"Я ходила на тренировки на протяжении шести лет. К сожалению, больше не могу. У меня возникли проблемы с руками. Я их долго лечила. Болезнь, связанная с суставами", - посетовала Лариса Долина.

Сейчас она чувствует себя гораздо лучше. "Может, через полгода-год приведу себя в порядок и пойду на пилатес снова", - не теряет надежды артистка.

larisa_dolina_ Исполнительница вынуждена отказаться от привычного уклада жизни

А пока звезда увлекается только небыстрой ходьбой. Она старается заниматься через день.

"Мой спорт на сегодняшний день - это беговая дорожка. Она у меня стоит и дома, и на даче. Иногда ленюсь, но заставляю себя два-три раза в неделю ходить умеренно по 6-10 километров. Бегать и очень быстро ходить не полезно для здоровья", - констатировала певица.

Знаменитость подумывает о дополнительном источнике дохода. Ее единственная дочь Лина - знатная кулинарка. "Мы с Линой часто думаем о собственном ресторане. Она очень вкусно готовит, любит это дело... Вы не представляете, какие она потрясающие столы нам накрывает, богатые разнообразием. Я, правда, ем не так много. Лина знает, что мне нельзя, поэтому не обижается", - цитирует Ларису Долину Собеседник.Ru.