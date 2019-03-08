- В принципе - мы уже привыкли к глупым заявлениям Климкина... А вот сейчас - очередная глупость по поводу Крыма. С Чего это он? Что - предвыборная кампания на Украине так действует?

- Смысл высказываний Климкина, - которые, по сути своей, бессмысленные - потому что он сказал полную ерунду - состоит в том, чтобы держать полуостров в политической повестке дня. Постоянно напоминать о Крымской теме европейскому сообществу, западному альянсу... Постоянно напоминать об этом ООН. И вот для этого используется целый ряд риторических приемов, для того, чтобы держать Крым в фокусе международного внимания...

Алексей Пушков: «Крым - это приятная часть России» 00:00 00:00

ЧТО НА ЭТОТ РАЗ СМОРОЗИЛ КЛИМКИН

Глава украинского МИДа заявил, что регион представляет собой "худшую версию диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома". По словам украинского министра, жителей "ежедневно вызывают в ФСБ, чтобы запугивать их". Также Климкин считает, что на полуостров "переселяют людей с криминальным прошлым"

- Алексей Константинович, а что же - международная общественность?

- В принципе, в мире уже привыкли к тому, что Крым - это часть России... Карты выходят в самых разных странах, где Крым уже отмечен - как российская территория, и всем понятно, что уже никаких изменений не будет.

Поэтому придумывать все новые и новые заходы насчёт Крыма, Украине сложно. И отсюда идут такие заявления, возникает такая аргументация, довольно глупая, о том, что Крым - "худшая часть России", что - это какой-то чуть ли не дискриминированный регион.

- Вы же ездили в Крым...

- Да, я был в Крыму. Это - очень приятная часть России.

Конечно, она нуждается в инвестициях, она нуждается в капиталовложениях. Крым нуждается в развитии.

Но - у меня вопрос к украинскому политическому классу: а что они делали в течение тех 20 с лишним лет, когда Крым находился в составе Украины? Почему там ничего не изменилось с советского времени?

Там же, в принципе, - вот такое впечатление, что для Киева Крым был каким-то пасынком. Ненужная территория.

Тем более - что там живут люди, которые всегда тяготели к России, которые хотели быть в составе России. И Киев этого Крыму не мог простить.

- Да, это так и есть.

- Вот - если говорить о судьбе Крыма, то - да, в составе Украины он был пасынком. А для России - это полуостров, который пользуется - ну, наибольшим вниманием. И политическим, и с точки зрения развития инфраструктуры...

Достаточно посмотреть вот на Крымский мост, на железные дороги, на все то, что строится, чтобы соединить Крым с Россией.

И с точки зрения национальной политики очень большое внимание уделяется. И с точки зрения социальной стабильности - и так далее.

Поэтому, Крым как раз - это один из регионов России, который находится в фокусе внимания - и руководства, и общественного мнения.

А на Украине - повторюсь - он был пасынком. В том, что Крым ушёл из состава Украины - это они себя должны винить, а не нас.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А вот что написал Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter:

"Новый перл от Климкина: «Крым - это худшая версия России», а люди там боятся выходить из дома". Какая чушь! В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе... Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России».

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