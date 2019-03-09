2019-03-09T17:03:52+03:00
Общество

Этуш перед спектаклями тренировался дома ходить, чтобы зрители не догадались, как трудно ему подниматься на сцену

Народный артист СССР умер в больнице - его увезли на "скорой" после того, как он потерял сознание [видео]
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Владимир Этуш.Владимир Этуш.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Еще два месяца назад в январе 96-летний Владимир Этуш выходил на сцену театра им. Вахтангова, играл в спектакле «Бенефис». Название определяло его роль – абсолютно бенефисную. Этуш играл пожилую Софью Ивановну, женщину со следами красоты. Его острохарактерность, знаменитая интонация с возрастом никуда не ушли. Зрители ломились на спектакль. И мало кто догадывался, как было тяжело актеру каждый раз выходить на сцену. Он плохо себя чувствовал, я трудом ходил. Бывало перед спектаклем в расхаживался дома, хотя на сцене выступал, главным образом сидя в кресле.

Спектакль несколько раз отменяли. Наконец, Владимир Абрамович сам попросил его пощадить и спектакль сняли с афиши.

В конце прошлого года он перенес тяжелую вирусную инфекцию. Но по старой актерской привычке, чуть восстановился и сразу в бой, то есть на сцену. Переоценил свои силы. После этого постоянно чувствовал слабость.

Раиса Этуш подтвердила смерть отца.

У него был прекрасный семейный доктор Абрам Львович Сыркин, который не раз Этуша спасал. Почетный кардиолог России, директор клиники кардиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Но и медицина бывает бессильна.

Вчера, 8 марта, Владимир Этуш попал в больницу. Потерял сознание у себя дома. Приехавшие на вызов врачи предположили, что это был инсульт. Его доставили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром остановилось сердце актера.

Умер Владимир Этуш.Скончался народный артист СССР, актёр Владимир Этуш. Он был одних из старейших в мире работающих актёров... Соболезнуем родным и близким артиста.

6 мая Этушу исполнилось бы 97 лет. По паспорту – на год меньше. Он появился на свет дважды. На эту тему любил пошутить и говорил, что это один из парадоксов его жизни. В то время, когда он родился, было принято делать мальчиков моложе как минимум на год, чтобы к армии ребенок подрос и окреп. Так поступили и его родители. Он родился в 1922 году, а в документах записали 1923-й.

Но в армию он все равно попал, причем сразу на фронт. Пошел добровольцем, хотя как у студента Театрального училища им. Щукина у него была бронь. В феврале 1942 года получил назначение в Северо-Кавказский военный округ и сразу - в гущу боевых действий, за проявленную доблесть, героизм и смекалку получил Орден Красной Звезды. А в 43-м под Запорожьем его тяжело ранило.

Актер Владимир Этуш в годы войны. Фото предоставлено Щукинским театральным училищем

Актер Владимир Этуш в годы войны. Фото предоставлено Щукинским театральным училищем

Главный творческий парадокс Этуша в том, что он комедийный актер от макушки до пят, клоун с говорящими глазами, в жизни имел совершенно не комедийный характер. В Щукинском училище, где он преподавал с молодости (он уже был в приемной комиссии, когда в «Щуку» поступал Юрий Яковлев) и много лет был ректором, студенты его боялись как огня. Актер Александр Олешко вспоминал, как Этуш учил его основам профессии в Вахтанговском училище. Однажды Олешко не выучил текст, Этуш - ка-а-ак шварк его об стену.

Актер Владимир Этуш скончался 9 марта на 97 году жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Владимир Этуш скончался 9 марта на 97 году жизни.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Большинство зрителей полюбили Этуша благодаря киноролям - не главным, но таким, что забыть невозможно: товарищ Саахов из «Кавказской пленницы», зубной врач Шпак из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и Карабас-Барабас из «Приключений Буратино», хотя для Владимира Абрамовича всегда была важнее работа в театре им.Вахтангова. Он прослужил в нем почти 75 лет.

Еще один парадокс его жизни – счастливый брак с женщиной, которая моложе на 43 года. Ох, сколько случаев, когда подобный мезальянс ничем хорошим не заканчивается. Но Лена продлила ему жизнь лет на двадцать. Как и бывает часто у артистов, она была его поклонницей, не пропускала его спектакли. Артисты обычно знают поклонников в лицо. И Лену, конечно, Этуш тоже знал. Каждый раз она дарила ему цветы. Когда решилась подойти после спектакля, он, увидев ее на служебном входе, сразу сказал: «Девушка, ваше пристальное внимание меня настораживает». Но девушка не растерялась: «Владимир Абрамович, я не безработная актриса. И в Щукинское училище поступать не собираюсь. Мне ничего от вас не нужно». Он рассмеялся, и обстановка разрядилась.

Когда в 2000 году у Этуша случилась трагедия – от рака умерла жена Нина Александровна Крайнова, Лена поддержала его. Спустя время они поженились. Свою жизнь без Лены он уже не представлял. Она следила за всем: диетой, тем, как Этуш выглядит. Дома могла и кран починить, и дырку в стене просверлить, и пьесу разобрать. В последние годы Лена бала его суфлером, без которого он не мог играть. И с благодарностью говорил, что это редкость встретить такого человека, с которым находишься на одной волне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причина смерти Владимира Этуша: актер скончался из-за проблем с сердцем

Дочь Владимира Этуша Раиса рассказала, что актер скончался в субботу в одной из больниц столицы. По ее словам, причиной могла стать остановка сердца.

«Это произошло сегодня. Я думаю, что отказало сердце», - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда" (подробности)

Похороны актера Владимира Этуша пройдут на Новодевичьем кладбище

Прощание с известным актером театра и кино Владимиром Этушем состоится в Театра имени Вахтангова, где он работал. Там также пройдет гражданская панихида. Погребен актер будет на Новодевичьем кладбище. (подробности)

ПАМЯТЬ

"Прости, мой любимый, не уберегла": Владимир Этуш и его жена не хотели расставаться даже после смерти

Владимир Этуш и его жена Елена прожили в браке почти двадцать лет. Об этом Елена Этуш напомнила 5 марта на своей страничке в ФБ: «18 лет вместе! Совершеннолетие!». (подробности)

За что любили Владимира Этуша

Владимир Этуш умер на 97-м году жизни. Зрителям он известен по своим работам в Театре имени Евгения Вахтангова. На этой сцене Этуш проработал всю карьеру - более 70 лет. На счету актера роли в более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая. (подробности)

Владимир Этуш: «Я — артист. Буду играть...»

Пару дней назад в театре им.Вахтангова отменили спектакль «Бенефис» из-за болезни 96-летнего Владимира Этуша. В этом спектакле у Владимира Абрамовича главная роль и замены ему быть не может. Тем не менее в день спектакля он почувствовал слабость. (подробности)

Владимир Этуш: Мы с моей женой Леной на одной волне, хотя она намного меня моложе

Год назад «КП» уже поздравляла Владимира Абрамовича с... юбилеем. «Что-то вы поторопились, - смутил нас тогда народный артист. - Круглую дату буду отмечать через год». Как так? - удивились мы. (подробности)

На Дону Владимир Этуш бил фашистов и скупал рыбцов

Ростовская область скорбит вместе со всей страной. Хоть знаменитый «товарищ Саахов» и родился в Москве, для донского края он важная фигура — Владимир Этуш воевал под Аксаем и Азовом. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Владимир Этуш: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Евсюков, народный артист России: Об Иосифе Кобзоне нельзя рассказывать гимном и маршем, и слезы на клавиши капать не должны
Известный композитор, который 40 лет аккомпанировал великому певцу, сочинил о нем необычную музыку и представил её в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
«Пил антидепрессанты, лечился у психотерапевтов»: Божена Рынска рискует остаться без наследства Малашенко по своей же вине
За деньги и квартиры медиаменеджера скоро развернется настоящая война. И вполне возможно, что первая жена покойного подаст иск о его признании в последние годы недееспособным
Новости 24
Не менее 79 человек погибли из-за перебоев с электричеством в Венесуэле
Евросоюз введет визовый режим для американцев
Госдеп: США и ЕС намерены противодействовать «российскому влиянию» на Балканах
Суд арестовал Руслана Горринга на два месяца
Участник войны в Донбассе предложил продать Крым США, чтобы "вернуть" его
Названо место съемок нового фильма про Джеймса Бонда
СК предъявил обвинение в мошенничестве экс-замглаве Россгеологии
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Этуша
Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт Шереметьево
СБУ запретила въезд в Украину австрийскому журналисту ради его же безопасности
Президент Перу принял отставку премьер-министра Вильянуэвы
Украина рассчитывает на усиление присутствия НАТО в Черном море
Решение о введении электронных виз для иностранных туристов будет принято в ближайшие полгода
Лейбористы отложили представление поправки о проведении второго референдума по Brexit
Специалисты провели внеплановое техобслуживание спутника ГЛОНАСС
Венесуэла подаст жалобу в ООН после отключения электричества
«Желтые жилеты» заблокировали мост в Париже
В Японии 87 человек пострадало при столкновении катера с китом
Похороны актера Владимира Этуша пройдут на Новодевичьем кладбище
Стали известны детали уголовного дела против Руслана Горринга
Украина обсудила с США вопрос прямых закупок вооружения
Причина смерти Владимира Этуша: актер скончался из-за проблем с сердцем
Хакеры из КНДР похитили более $670 млн менее чем за два года