Этуш перед спектаклями тренировался дома ходить, чтобы зрители не догадались, как трудно ему подниматься на сцену

Еще два месяца назад в январе 96-летний Владимир Этуш выходил на сцену театра им. Вахтангова, играл в спектакле «Бенефис». Название определяло его роль – абсолютно бенефисную. Этуш играл пожилую Софью Ивановну, женщину со следами красоты. Его острохарактерность, знаменитая интонация с возрастом никуда не ушли. Зрители ломились на спектакль. И мало кто догадывался, как было тяжело актеру каждый раз выходить на сцену. Он плохо себя чувствовал, я трудом ходил. Бывало перед спектаклем в расхаживался дома, хотя на сцене выступал, главным образом сидя в кресле.

Спектакль несколько раз отменяли. Наконец, Владимир Абрамович сам попросил его пощадить и спектакль сняли с афиши.

В конце прошлого года он перенес тяжелую вирусную инфекцию. Но по старой актерской привычке, чуть восстановился и сразу в бой, то есть на сцену. Переоценил свои силы. После этого постоянно чувствовал слабость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696141" frameborder="0"></iframe> Раиса Этуш подтвердила смерть отца.

У него был прекрасный семейный доктор Абрам Львович Сыркин, который не раз Этуша спасал. Почетный кардиолог России, директор клиники кардиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Но и медицина бывает бессильна.

Вчера, 8 марта, Владимир Этуш попал в больницу. Потерял сознание у себя дома. Приехавшие на вызов врачи предположили, что это был инсульт. Его доставили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром остановилось сердце актера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696138" frameborder="0"></iframe> Умер Владимир Этуш.Скончался народный артист СССР, актёр Владимир Этуш. Он был одних из старейших в мире работающих актёров... Соболезнуем родным и близким артиста.

6 мая Этушу исполнилось бы 97 лет. По паспорту – на год меньше. Он появился на свет дважды. На эту тему любил пошутить и говорил, что это один из парадоксов его жизни. В то время, когда он родился, было принято делать мальчиков моложе как минимум на год, чтобы к армии ребенок подрос и окреп. Так поступили и его родители. Он родился в 1922 году, а в документах записали 1923-й.

Но в армию он все равно попал, причем сразу на фронт. Пошел добровольцем, хотя как у студента Театрального училища им. Щукина у него была бронь. В феврале 1942 года получил назначение в Северо-Кавказский военный округ и сразу - в гущу боевых действий, за проявленную доблесть, героизм и смекалку получил Орден Красной Звезды. А в 43-м под Запорожьем его тяжело ранило.

Актер Владимир Этуш в годы войны. Фото предоставлено Щукинским театральным училищем

Главный творческий парадокс Этуша в том, что он комедийный актер от макушки до пят, клоун с говорящими глазами, в жизни имел совершенно не комедийный характер. В Щукинском училище, где он преподавал с молодости (он уже был в приемной комиссии, когда в «Щуку» поступал Юрий Яковлев) и много лет был ректором, студенты его боялись как огня. Актер Александр Олешко вспоминал, как Этуш учил его основам профессии в Вахтанговском училище. Однажды Олешко не выучил текст, Этуш - ка-а-ак шварк его об стену.

Актер Владимир Этуш скончался 9 марта на 97 году жизни.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Большинство зрителей полюбили Этуша благодаря киноролям - не главным, но таким, что забыть невозможно: товарищ Саахов из «Кавказской пленницы», зубной врач Шпак из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и Карабас-Барабас из «Приключений Буратино», хотя для Владимира Абрамовича всегда была важнее работа в театре им.Вахтангова. Он прослужил в нем почти 75 лет.

Еще один парадокс его жизни – счастливый брак с женщиной, которая моложе на 43 года. Ох, сколько случаев, когда подобный мезальянс ничем хорошим не заканчивается. Но Лена продлила ему жизнь лет на двадцать. Как и бывает часто у артистов, она была его поклонницей, не пропускала его спектакли. Артисты обычно знают поклонников в лицо. И Лену, конечно, Этуш тоже знал. Каждый раз она дарила ему цветы. Когда решилась подойти после спектакля, он, увидев ее на служебном входе, сразу сказал: «Девушка, ваше пристальное внимание меня настораживает». Но девушка не растерялась: «Владимир Абрамович, я не безработная актриса. И в Щукинское училище поступать не собираюсь. Мне ничего от вас не нужно». Он рассмеялся, и обстановка разрядилась.

Когда в 2000 году у Этуша случилась трагедия – от рака умерла жена Нина Александровна Крайнова, Лена поддержала его. Спустя время они поженились. Свою жизнь без Лены он уже не представлял. Она следила за всем: диетой, тем, как Этуш выглядит. Дома могла и кран починить, и дырку в стене просверлить, и пьесу разобрать. В последние годы Лена бала его суфлером, без которого он не мог играть. И с благодарностью говорил, что это редкость встретить такого человека, с которым находишься на одной волне.

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