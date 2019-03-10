2019-03-10T13:56:27+03:00
Звезды

Пять богатейших актеров России в сумме зарабатывают 490 миллионов в год

Возглавил рейтинг Дмитрий Нагиев
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Дмитрий Нагиев в сериале "Физрук".Дмитрий Нагиев в сериале "Физрук".Фото: телеканала ТНТ
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Самым богатым оказался Дмитрий Нагиев. В рейтинги обеспеченных артистов он впервые попал четыре года назад. Тогда его доход за 12 месяцев составил 1,7 млн. долл. Сейчас — в два раза больше. Нагиев в день зарабатывает по 580 тыс. руб.

Три главный проекта актера: «Голос», «Кухня» и «Физрук». Кроме этого, Нагиев активно снимается в рекламе и вообще успешно монетизирует свою популярность.

На втором месте Федор Бондарчук. Эксперты называют его одним из самых талантливых наших режиссеров, умеющих делать дорогие окупающиеся фильмы.

На третьем месте Светлана Ходченкова. Карьера российской 33-летней актрисы успешно развивается – после участия в двух голливудских проектах (детективном триллере «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный») Ходченкова супер востребована в российском кино.

Все последние годы в пятерку самых богатых актеров стабильно входил Олег Табаков.

КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАРАБАТЫВАЕТ В ГОД

1. Дмитрий Нагиев - 3,2 млн. долл.

2. Федор Бондарчук - 1,3 млн. долл.

3. Светлана Ходченкова — 1 млн. долл.

4. Владимир Машков — 1 млн. долл.

5. Данила Козловский - 900 тыс. долл.

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Дмитрий Нагиев: я не боюсь быть забавным.В программе "Персона" актер ответил на откровенные вопросы журналиста "КП"Евгения ГУСЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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