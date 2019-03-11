Макееву заклевали за интимные фото

Актриса Анастасия Макеева вступила в жесткую перепалку со своими подписчиками. Звезда выложила интимные фотографии, выставив на всеобщее обозрение не только грудь, но и более сокровенные места. За что и поплатилась.

Анастасия Макеева несколько месяцев назад вышла замуж. Сейчас звезда проводит отпуск на Мальдивах вместе со своим новым супругом и любимой подругой, телеведущей Анфисой Чеховой.

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Находясь в этом райском уголке, сложно удержаться от соблазна сфотографироваться на фоне местных пейзажей. Не зря же Анастасия Волочкова выбрала Мальдивы и там делала свои знаменитые этюды "голая на песке с камнями на теле", а также шпагаты в разных позах.

В один из дней и Настя Макеева не устояла. А ведь она зарекомендовала себя как скромницу. Но не в этот раз. Звезда выложила на своей страничке в соцети достаточно откровенные снимки. На одном из фото она предстает в бассейне в прозрачной кофточке без лифчика. А на другом задрала ногу, стоя на яхте.

Поклонники порывы знаменитости не оценили и буквально заклевали звезду. Ей посоветовали быть немного поскромнее, а некоторые и вовсе заявили, что отписываются от нее, потому что не хотят видеть такие фотографии.

Настя молчать не стала. "А вот ваш взгляд на мир полон неудовлетворенности и пошлости, что вы в простом видите только похоть. Это говорит о ваших проблемах! Запомните, что мир не вертится вокруг вашего мнения и ничто не поменяется даже при ваших воспитательных, полных желчи и злобы оценок. Всем плевать на вас, но те, кто счастлив даже тратить не станут энергию, чтоб до вас это донести. А в остальном, прекрасная маркиза, у нас хороший и добрый народ", - огрызнулась Макеева.

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Актриса заявила, что она не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. По ее словам, она вовсе не обязана подходить под стандарты и ходить на пляже в парандже. При этом Настя заметила, что сама решит, пить ей по утрам шампанское или нет. "Мне все равно, как вы придумали себе мир, в котором все должно быть серым и убогим. Не понимаю фишку декламировать об отписке, просто уходите и идите своей дорогой", - сказала, как отрезала знаменитость.