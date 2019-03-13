Старт сезона «Формулы-1» в 2019 году: Какой Квят не любит быстрой езды

«Королевские гонки» снова на старте. 17 марта состоится первый Гран-при сезона. В нем снова будет много денег, много интриг, много визга - и не только тормозов. А кроме того, мы опять увидим русского гонщика, который получил еще один шанс стать своим в этом царском мире «Формулы-1».

Итак. каким будет старт сезона «Формулы-1» в 2019 году:

Помогла девушка?

Для России этот сезон пройдет под знаком возвращения нашего пилота Даниила Квята. Год он провел вне «Формулы-1» - помогал делать лучше «Феррари» на симуляторе. Официально должность называется «гонщик развития», что в переводе с формульного языка означает: «парень, мы тебя почти списали, но не уходи далеко, вдруг пригодишься».

Даниил залег на дно. Он и так-то не самый коммуникабельный пилот в системе F1, а тут и вовсе исчез почти со всех радаров. Единственное, что было известно, он до сих пор вместе со своей девушкой Келли Пике - дочерью-красавицей легендарного гонщика Нельсона Пике. Возможно, именно она и перезапустила карьеру своего жениха в «Королевских гонках».

Мир «Формулы-1» очень закрытый. Попасть туда непросто. Но если ты уже там и у тебя есть связи, то шансы закрепиться в этом царстве скорости растут. А какая связь может быть прочнее, чем отношения с дочкой одного из культовых пилотов 1980-х! Нет, не подозревайте 24-летнего Даниила в меркантильности - с Келли у него все серьезно. Но, кажется, семья Пике готова прийти ему на помощь.

Во всяком случае у внезапного возвращения Квята в число боевых пилотов есть и такая версия. Келли - в доску своя в паддоках «Королевских гонок», она знает всех, ее знают все. Она водила Даниила на день рождения к создателю F1 Берни Экклстоуну, кроме того, Келли владеет английским, французским и португальским языками, является востребованным журналистом, пишет в элитные журналы про здоровый образ жизни и, конечно, знает толк в пиаре. Так что вполне могла подтолкнуть карьеру своего парня. Но сам Даниил лучше всех понимает: второй его шанс - скорее всего, последний. И если он его провалит, других не будет, даже если Пике его усыновит.

Соперничество с британцем

Даниила Квята пригласили за руль «Торро Россо». Это младшая команда «Ред Булл» и своего рода полигон для испытаний. Все помнят, что русский - быстрый гонщик. Правда, в мире «Формулы-1» сложилось впечатление, что он не всегда способен контролировать на трассе свою агрессию. Но Даниил вырос, в апреле ему исполнится 25. Остыв от гонок, он, несомненно, изучил все свои ошибки, и, вероятно, мы увидим немного другого Квята. Но все такого же скоростного - на тестах русский показывал очень приличное время.

Но первый, с кем сражается пилот «Формулы-1», - это его партнер по команде Александер Албон. Он новичок в этой элитной серии, но, кажется, очень талантливый. Впервые в кокпит болида «Формулы-1» он сел считаные недели назад. Но все вокруг говорят, что этот британец тайского происхождения необычайно хорош за рулем. И у него железные нервы - Албон все-таки буддист по вероисповеданию.

Папа купил автомобиль.

Вместе с командой

В новом сезоне мы услышим новые имена команд. Одна из них - Sport Pesa Racing Point F1 Team (бывшая Force India, и сейчас ее часто называют так же). Любопытно, что в августе 2018-го команда была продана консорциуму инвесторов, который возглавляет Лоуренс Стролл - отец гонщика этой команды Лэнса Стролла.

Лэнс раньше гонял за «Уильямс», а его отец, канадский миллиардер, спонсировал эту команду. Потом Строллу-старшему подвернулся случай купить свою «конюшню», она ему обошлась никак не меньше 250 млн долларов. Но что это за деньги, если твое состояние, сколоченное на торговле модными брендами, составляет 2,5 млрд? Только не думайте, что Лэнс ни к чему негодный папенькин сынок. Он вполне себе классный пилот, а отцовские миллионы просто сокращают карьерный путь.

Аlfa Romeo снова в деле

А вот Sauber полностью сменил название и теперь будет носить имя нового-старого спонсора - Alfa Romeo Racing. Под таким названием команда появилась еще в 20-х годах ХХ века. В «Формуле» выступала в 1951 - 1952-м, когда в ее рядах свой первый из пяти чемпионских титулов выиграл легендарный гонщик Хуан Мануэль Фанхио. А теперь управлять Аlfa Romeo будет самый быстрый финн на свете - Кими Райкконен.

- Что вы ждете от этого сезона в Аlfa Romeo? - спросили его перед сезоном.

- Прежде всего я хочу развлечься, - ответил тот.

По информации F1 Weekends, в год Кими получает 4,5 млн долларов. С таким контрактом ему и правда будет весело.

Зарплаты пилотов в 2019 году.

Хэмилтон боится, что его догонят

Ну а кто же главный претендент на титул в наступающем сезоне? Конечно, Льюис Хэмилтон! Пятикратному чемпиону не надоело побеждать. Он самый великий в нынешнем пелотоне, под ним замечательный «Мерседес». Но сам Льюис совсем не спокоен.

- «Феррари» начали разрабатывать новый болид по меньшей мере на месяц раньше нас, - причитал Хэмилтон перед сезоном. - Я не удивлюсь, если у «Феррари» больше работников...

Остается только добавить, что бюджет «Феррари» находится где-то в районе 500 млн долларов, а «Мерседес» тратит примерно 400 млн. Недаром «Формулу-1» окрестили «Королевскими гонками».

Календарь «Формулы-1»-2019

17 марта - Австралия

31 марта - Бахрейн

14 апреля - Китай

28 апреля - Азербайджан

12 мая - Испания

26 мая - Монако

9 июня - Канада

23 июня - Франция

30 июня - Австрия

14 июля - Великобритания

28 июля - Германия

4 августа - Венгрия

1 сентября - Бельгия

8 сентября - Италия

22 сентября - Сингапур

29 сентября - Россия

13 октября - Япония

27 октября - Мексика

3 ноября - США

17 ноября - Бразилия

1 декабря - Абу-Даби

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