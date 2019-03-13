Юлия Началова в коме

Вторые сутки общественность с замиранием сердца следит за новостями о здоровье певицы Юлии Началовой. Источник в медицинских кругах сообщил "Комсомолке", что утром, 12 марта, певицу ввели в искусственную кому.

В свою очередь, помощница Началовой не в силах сдерживать эмоции. Она опубликовала свежее сообщение о состоянии здоровья певицы.

isaeva.anya Никто не мог подумать, что болезнь Началовой приобретет столь серьезные формы

"Как мы уже говорили, Юля действительно находится в больнице. Первоначально никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим, чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления", - написала Анна Исаева.

Поклонники певицы находятся в шоковом состоянии - ведь совсем недавно Юля публиковала фотографии из Италии, а также радовала поклонников снимками с концертов.

По некоторым данным, причиной экстренной госпитализации 38-летней звезды стал резкий скачок сахара в крови и обострившаяся подагра. В последние часы состояние певицы резко ухудшилось. Осведомленные источники сообщили "Комсомолке", что у Юли диабетическая кома.

Как писал сайт kp.ru, 11 марта Юлия Началова была госпитализирована в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Представители звезды до последнего старались сохранить в тайне состояние ее здоровья.

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