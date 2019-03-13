"Пока что все сложно": отец высказался о состоянии Началовой

Отец Юлии Началовой прокомментировал состояние здоровья певицы. По словам музыканта Виктора Началова, сейчас медики проводят артистке интенсивную терапию.

"Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение. Все вопросы, касаемо здоровья дочери задавайте ее пресс-секретарю. Все", - цитирует Виктора Васильевича сайт телеканала "Звезда".

Певица находится в клинике в Москве. Состояние Юли Началовой ухудшилось 8 марта из-за подагры. Певица введена в состояние искусственной комы. Со вчерашнего дня артистка находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Врачи оценивают состояние Началовой как тяжелое. Поклонники певицы находятся в шоковом состоянии - ведь совсем недавно Юля публиковала фотографии из Италии, а также радовала поклонников снимками с концертов.

По некоторым данным, причиной экстренной госпитализации 38-летней звезды стал резкий скачок сахара в крови и обострившаяся подагра. В последние часы состояние певицы резко ухудшилось. Осведомленные источники сообщили "Комсомолке", что у Юли диабетическая кома.

Как писал сайт kp.ru, 11 марта Юлия Началова была госпитализирована в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Представители звезды до последнего старались сохранить в тайне состояние ее здоровья.

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