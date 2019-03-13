2019-03-13T16:04:34+03:00
Звезды

"Пока что все сложно": отец высказался о состоянии Началовой

Медики пытаются спасти певицу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Началова.Юлия Началова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Отец Юлии Началовой прокомментировал состояние здоровья певицы. По словам музыканта Виктора Началова, сейчас медики проводят артистке интенсивную терапию.

"Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение. Все вопросы, касаемо здоровья дочери задавайте ее пресс-секретарю. Все", - цитирует Виктора Васильевича сайт телеканала "Звезда".

Певица находится в клинике в Москве. Состояние Юли Началовой ухудшилось 8 марта из-за подагры. Певица введена в состояние искусственной комы. Со вчерашнего дня артистка находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Врачи оценивают состояние Началовой как тяжелое. Поклонники певицы находятся в шоковом состоянии - ведь совсем недавно Юля публиковала фотографии из Италии, а также радовала поклонников снимками с концертов.

По некоторым данным, причиной экстренной госпитализации 38-летней звезды стал резкий скачок сахара в крови и обострившаяся подагра. В последние часы состояние певицы резко ухудшилось. Осведомленные источники сообщили "Комсомолке", что у Юли диабетическая кома.

Как писал сайт kp.ru, 11 марта Юлия Началова была госпитализирована в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Представители звезды до последнего старались сохранить в тайне состояние ее здоровья.

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Певица Юля Началова находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Как подтвердил источник "КП", артистку действительно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (подробности)

Юля Началова попала в реанимацию в тяжелом состоянии

У певицы резко поднялся уровень сахара в крови. Помимо этого у Юлии обострилась подагра. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы помочь артистке (подробнее)

Творческий путь Юлии Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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