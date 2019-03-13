Россия отстала от Запада на 100 лет? Это не правда

Россия отстает от ведущих мировых экономик по производительности труда на 100 лет. Такое заявление сделал вице-премьер Максим Акимов.

Ранее своим мнением на этот счет поделился председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, производительность труда в России составляет $23 в час, что аналогично показателям американской экономики 40 лет назад. Откуда Алексей Леонидович взял такую статистику - не ясно. Росстат измеряет этот показатель не в абсолютных цифрах, а в индексах по сравнению с прошлым периодом. Можно лишь предположить, что Кудрин разделил прошлогодний ВВП на 35 миллионов россиян, занятых в реальном секторе, и на 247 рабочих дней по 8 часов. Тогда мы получим именно такую цифру, однако производительность труда так не считают. Вероятно, государевы люди потому и путаются в показаниях, что забыли, как это делается. Давайте им напомним при помощи ведущих экономистов.

- Производительность рассчитывается так: в числителе располагается валовая добавленная стоимость, а в знаменателе либо единица рабочего времени, либо человек (количество людей), - сказал «КП» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. - Поэтому Акимов сказал некорректную фразу. Наш институт недавно подсчитал производительность труда в России и с учетом паритета покупательной способности оказалось, что мы отстаем от ведущих стран ЕС не так уж и значительно: всего в полтора раза. Это — в среднем, но есть отрасли, в которых мы совсем не уступаем. Если на преодоление такого незначительного отставания правительству требуется 100 лет, то я удивлен. На мой взгляд, при грамотной экономической политике десяти лет вполне хватит.

- Все высказывания о нашем отставании по производительности труда делаются только с одной целью — объяснить людям: «Вы недовольны зарплатой? А вы и этого не заслуживаете», - сказал «КП» научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. - Средняя производительность труда, в принципе, очень лукавый показатель, как средняя температура по больнице. Но на самом деле она у нас неплохая. Разве «Роснефть» или «Газпром» отстают от аналогичных западных компаний? Нет. Село отстает, но оно быстро догоняет».

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