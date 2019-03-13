Лолита в ударе после смерти возлюбленного

Певица Лолита Милявская скорбит по близкому человеку. Бывший муж артистки, которая пережила удар, узнав о его смерти, скончался в Испании. Бизнесмену Арнольду Спиваковскому был 51 год.

"В моей жизни, ты сыграл главную роль. Ты. Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми. Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...", - написала Лолита в своем блоге о возлюбленном.

lolitamilyavskaya Лолита трогательно простилась с любимым

Трагедия произошла 11 марта. Спиваковский находился долгое время под следствием в Испании и под подпиской о невыезде. По словам 55-летней певицы, он тосковал по родным и близким, старался их поддерживать материально.

"Арнольд очень болезненно это переживал, потому что за это время умер папа, заболела мама, и для него это был большой удар, в том числе по сердцу. Он оттуда следил за всеми родственниками, всем помогал, всем обеспечивал быт, проверки здоровья. Думаю, для него это была тяжелейшая депрессия, связанная с огромной тоской по близким, по родине", - цитирует певицу "Московский комсомолец".

Лолита призналась, что сильно переживает смерть близкого человека, который очень ее поддерживал после развода с Александром Цекало. Но сейчас все ее мысли - о молодой супруге бизнесмена и его маленьком сыне, которого он так никогда и не увидел. "Мое личное ощущение потери, конечно, велико, но я еще очень переживаю за Ксюшу, за ее потерю, за ее самочувствие. Большой удар, - произнесла убитая горем Милявская. - Их сыну только год, и понятно, что это большая трагедия".

По словам исполнительницы, она только со временем поняла главную роль, которую в ее жизни сыграл Арнольд. "Он перевернул мою самооценку с точки зрения себя как женщины - раз. И второе - сделал все, чтобы я была убеждена, что моя сольная карьера зависит только от меня и ни от кого больше, и что она обязательно будет успешной", - заключила Лолита.