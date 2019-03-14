2019-03-14T18:34:18+03:00
Наука

В NASA показали, что увидел марсоход Opportunity перед смертью

Кадры "последнего взгляда" специалисты обнародовали спустя месяц после гибели ровера
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Марсоход заснул и не проснулся.Марсоход заснул и не проснулся.
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Специалисты NASA обнародовали панораму, составленную из снимков, сделанных Opportunity, перед тем, как она уснула на вечные времена. Не удивляйтесь: Opportunity – она. По крайнне мере для американцев, которые ласково называли марсоход Oppy.

Последняя панорама.

Последняя панорама.

Oppy не пережила пыльную бурю, которая началась 30 мая 2018 года. Она охватила весь Марс - в том числе и район, в котором находился марсоход, продолжалась более 3 месяцев. Солнечные батареи, питавшие Oppy, лишились света и перестали вырабатывать энергию. Усугубил ситуацию сильный мороз. Аккумуляторы разрядились. В результате марсоход, переведенный на время бури в спящий режим, так из него и не вышел. «Умер», что называется, во сне.

Попытки реанимировать Oppy продолжались 8 месяцев. Специалисты отправили ей более тысячи команд "Проснись". Безрезультатно. В итоге, 13 февраля 2019 года в NASA объявили, что марсоход больше не функционирует.

Но перед тем, как заснуть вечным сном, Oppy фотографировала своей панорамной камерой (Panoramic Camera - Pancam). Сделала почти 400 снимков, из которых и была составлена "последняя панорама". В NASA почему-то промедлили месяц, прежде чем ее обнародовать.

На последних кадрах, сделанных Oppy все той же Pancam 10 июня 2018 года в 9 часов 33 минуты, видно далекое Солнце, лучи которого едва пробиваются сквозь поднятую пыль. А уже на изображении - самом последнем, сделанном через 15 минут, полный мрак. На темном фоне – лишь искорки помех. На Земле это последнее фото получили еще через 15 минут и лишь частично.

Буря мглою марсианское небо покрыла: у панорамной камеры два объектива - левый и правый, поэтому и снимка два. На одном и на другом виден бледный диск Солнца, проглядывающий сквозь поднятую бурей пыль.

Буря мглою марсианское небо покрыла: у панорамной камеры два объектива - левый и правый, поэтому и снимка два. На одном и на другом виден бледный диск Солнца, проглядывающий сквозь поднятую бурей пыль.

Это мрак стал последним изображением, полученным на Земле. Белые "хлопья" - помехи.

Это мрак стал последним изображением, полученным на Земле. Белые "хлопья" - помехи.

Кстати, недавно стали известны и последние слова марсохода Opportunity. Интернет рыдал, читая ее душераздирающее послание.

СПРАВКА "КОМСОМОЛКИ"

Opportunity — сестра-близнец другого ровера Spirit. Оба прибыли на Марс в 2004 году. Предполагалось, что они проработают три-четыре месяца, проедут чуть больше километра. Но марсоходы оказались на редкость живучими. Spirit застрял в песке и в попытках выбраться окончательно сломался лишь в 2010 году, а Opportunity «протянула» еще 8 лет.

Spirit проехал по Марсу около 8 километров, Opportunity — более 40. Передала на Землю 217 тысяч снимков.

О других заслугах марсохода читайте В NASA простились с Opportunity

Oppy сейчас тут - в кратере Эндевор.

Oppy сейчас тут - в кратере Эндевор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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