2019-03-14T22:33:45+03:00
Наука

Спасенный экипаж упавшего «Союза» вновь отправился на орбиту

Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук присоединятся к команде МКС [видео]
Ярослав КОРОБАТОВ
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Овчинина и ХейгаОвчинина и ХейгаФото: REUTERS
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Ракета-носитель с кораблем "Союз МС-12" успешно стартовала с Байконура к МКС. На борту - космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Они должны были отправиться в космос еще 11 октября. Однако, во время влета возникла авария - из-за неисправного датчика одна из ступеней ракеты не смогла отделиться в штатном режиме и ударила по ракете-носителю. Толчок был настолько мощным, что система управления не сумела вовремя стабилизировать движение ракеты и на 123 секунде полета сработала система аварийного спасения. Произошел «отстрел» капсулы с космонавтами, которые благополучно приземлились в 25 километрах от казахского города Жезказган. Это была первая за 35 лет авария при запуске космического корабля «Союз».

"Союз МС-12" успешно стартовал с Байконура к МКС.Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук присоединятся к команде МКС

Это приключение не изменило планов Овчинина и Хейга в отношении космоса, они прошли курс реабилитации, убедили медиков в своей готовности и межведомственная комиссия вторично рекомендовала их к полету на "Союзе МС-12". Ведь за одного битого, как известно, двух небитых дают. Компанию Алексею и Нику в этот раз составила американка Кристина Кук. Ей уготована историческая миссия: вместе со своей подругой Энн Макклейн Кристине предстоит совершить выход в космос. Если все пойдет по плану, то это впервые в истории в открытом космосе будут работать две женщины.

К работе за пределами станции готовится и Алексей Овчинин, его напарником будет Олег Кононенко, который уже находится на орбите. Но выходом в космос мужского дуэта уже никого не удивишь. Длительность полета Алексея, Ника и Кристины составит 204 дня, за это время космонавтам предстоит выполнить более 300 научных исследований.

КСТАТИ

Авария «Союза МС-10»: датчик погнули на Байконуре

Глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов, заместитель директора ЦНИИмаш (это головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") объяснил, что произошло в ракетой «Союз ФГ» 11 октября. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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