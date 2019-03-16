«Оба виноваты»: Ксения Собчак откровенно рассказала о своей личной жизни

У экс-кандидата в президенты в последнее время все очень сложно в личной жизни. Как бы журналистка и ее нынешний муж Максим Виторган не пытались скрывать проблемы в семействе, слухи об этом поползли еще в конце 2018 года. Как бы от сплетен не отнекивались, получилось все так, как и рассказывали осведомленные источники. Актер Виторган историю о любовном треугольнике ярко подтвердил, когда бил морду за Собчак в центре Москвы.

Уважаемый в узких кругах и до этого не сильно известный публике режиссер Константин Богомолов признал факт избиения, отчитался перед публикой, мол, врачи все ему вправили, и продолжил встречаться с Ксенией Собчак. Недавно они даже летали вместе на отдых.

А 8 марта Виторган и журналистка опубликовали в соцсетях заявление, что уже давно не живут вместе, поэтому не хранят верность, и не планируют делить имущество и ребенка.

Ксению всячески пытались расспросить о ситуации разные СМИ и телеканалы. Собчак соглашалась на интервью, являлась в студии, однако все заканчивалось либо общими фразами, либо и вовсе скандальными уходами с трансляций.

Как и по каким причинам завершается пока единственный брак журналистки, очень волнует публику. Передача Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стала первым шоу, где Ксения Собчак была довольно откровенна.

xenia_sobchak Ты что, перепугался, друг сердечный?

Первое, о чем пошла речь, так это о внешности. Ксения очень спокойно отвечала на пресловутые сравнения с лошадью:

- И работаю, и выгляжу [как лошадь], - смеется Собчак. - В школе я, конечно, переживала. Меня звали «Собчак-стульчак». Говорила маме: «У тебя был не самый красивый ребенок, но зачем было стричь меня под горшок?». Ксюша, запомни, пожалуйста: «Такой девочке как ты надо быть умной». Я такой роилась. У меня большое лицо, массивная челюсть. Я не могу это исправить.

- Ты правда считаешь себя некрасивой? - переспросила ведущая.

- Правда. Я смотрю на себя и Анжелину Джоли... Несмотря на то, что я всегда знала, что я не красавица и не могу этим брать, у меня не было проблем с мужским вниманием.

Собчак также откровенно говорит и о своих высоких заработках, и как вообще живет.

- У меня, слава Богу, стабильный доход. У меня даже есть бизнес, в который я вкладывала эти деньги. У меня есть одна квартира в центре Москвы, еще одну сдаю. А живу я в своем загородном доме. И строю новый деревянный дом, чтобы мы там жили все вместе с мамой, с Платоном. Там будет два этажа, две детские -на будущее. И моя большая спальня с большой гардеробной. Я много зарабатываю. Деньги для того и нужны, чтобы создавать комфортные условия для свой семьи.

Сегодня Собчак 37 лет и она почти полжизни работает. Но честно рассказывает, как в юности жила за счет жениха-миллионера. И с тех времен в плане безумно дорогих покупок мало что изменилось:

- Зарабатывать я начала лет в 20. До этого у меня был гражданский муж, с которым я жила. Шустерович. Он, естественно, обеспечивал нашу семью, мы жили вместе. Он никогда ничего не жалел, но говорил, что я столько трачу, потому что не зарабатываю и не знаю цену деньгам. Это не так. У меня есть черепаховая сумка, в одном экземпляре продавалась, внутри мех, прошитый бриллиантами. Каждый раз, открывая, думаю: «Я же вроде и наркотики не употребляла, и не пила. Вот что произошло? Господи, Собчак, какую ты удивительную жизнь прожила!». Стоила 30 000 долларов. Но я сама зарабатываю, налоги плачу, у меня все задекларировано, - подчеркнула журналистка.

xenia_sobchak Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой

А вот что было удивительным, так это признание Собчак в том, что она от отчаяния хотела стать певицей, но провалилась на отборе.

- У меня было 3-4-5 кастингов на телевидении. Меня не взяли на «Фабрику звезд». Хотела работать тележурналистом, вести телепрограммы, не брали, вот и думала: «Дайте хоть спою!» Пела Пугачеву: «Сильная женщина», - с иронией рассказывает она.

Вопрос о духовном родстве с Владимиром Путиным прозвучал и на этой программе. И Собчак вновь это опровергла, хотя думает, что быть крестной президента «в современной России было бы полезно».

Своего сына журналистка принципиально не крестила:

- Но я мимо этого крестильного тренда, - уточнила Ксения. - Я Платона не крестила и не собираюсь. Я за то, чтобы человек сам выбрал.

Когда речь зашла о матери Собчак, выяснилось, что когда-то Людмила Нарусова была влюблена в Эммануила Виторгана, отца нынешнего мужа дочери. А также, став второй женой Анатолия Собчака, не способствовала общению Ксении с ее сводной сестрой Марией.

- Мы с Машей росли раздельно. Мама очень ревновала папу к его предыдущей жизни, - объясняет журналистка. - У нее была ревность к этому. Знаю, она, к сожалению, поменяла фамилию. Я расстроилась, что я последняя, кто носит фамилию Собчак. Я очень благодарна Максиму, что мы дали Платону фамилию Виторган-Собчак.

Лера Кудрявцева попыталась застыдить коллегу, припомнив обидную шутку.

- А тебе было стыдно, когда ты меня назвала «Стареющей Барби»?

- Это смешная шутка, - ответила Собчак. - Это лучше, чем стать стареющей лошадью.

Бывшую подругу Анастасию Волочкову тоже немного задели.

- Время нас рассудило. Волочкова просто требует, чтобы над ней кто-то посмеялся. Давно над ней не шучу. Ее надо пожалеть, - сказала она и предложила балерине свои услуги стилиста. - Если ты мне доверишься, я сделаю из тебя конфетку. Уберем татуаж, ногти...

Не стала Ксения и противится вопросам о ее небольшом размере груди и пластике.

- [У меня] второй размер. Никогда не хотела сделать пластическую операцию. Это [большая грудь] старит и придает «матронистость». Мне кажется, что хорошо, когда она маленькая, когда помещается в мужскую ладонь.

Но одну операцию Собчак все-таки делала.

- Были очень большие проблемы с дыханием и я заодно убрала горбинку, - не стала скрывать она. - Это было лет 10 назад. У меня так все прошло, что не видишь разницу на фотографиях, просто стала свежее выглядеть.

Тема материнства и вообще того, когда нужно заводить детей, для Ксении очень чувствительна.

- Считаю, что в принципе советовать кому-то заводить детей, креститься, завести мужа или блоху - плохой тон. Это крайне неинтеллигентно и невоспитанно, - уверена журналистка. - Согласна, что это большая радость. Считаю дикостью является навязывание. У меня в голову не приходит говорить: «Вам надо деток завести» или «А что же у вас нет деток?», «А когда у вас будет ребенок?», «До 30 лет без ребенка? Какой кошмар! Наверное, она чем-то больна!». Девчонки, не слушайте эту глупость! Живите полной жизнью, живите как вы хотите. В 30 выйдете замуж? Хорошо! В 40? Хорошо! В 45 родите - отлично! У меня не было никаких проблем, просто раньше не хотелось [иметь ребенка]. А потом время пришло.

По словам Ксении, рожала она сама около 16 часов.

То, что происходит в ее жизни сейчас, Собчак снова описывает в общих чертах: «Я стараюсь никому сердца не разбивать», «Не сказала бы, что я влюбчивая», «Я человек очень верный» и «Любовь не проходит никогда. Такие сильные чувства они навсегда».

Но тема ее виртуального конфликта с бывшей женой Константина Богомолова, похоже, имеет такую подоплеку:

- Каждый человек имеет право бороться за свое счастье. Если есть мужчина с какой-то женщиной, которую ты не знаешь, и ты понимаешь, что ты хочешь быть с ним, почему ты должна думать о какой-то абстрактной женщине, которую ты не знаешь? Сколько историй, когда люди живут, у них закончилась любовь и они встречают кого-то еще. Считаю, дико несправедливо сваливать собственную вину на других людей. Если отношения у людей заканчиваются, в этом виноваты вы оба. Если человек любит тебя, он не будет ни с кем кокетничать. Иначе, зачем мне такой муж? Все эти разговоры про женщин-разлучниц, как это можно и все это ханжество от одного - люди всегда хотят переложить с себя ответственность. Если два человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина, они должны нести эту ответственность, они оба в этом виноваты, - закончила свою мысль Собчак.

В результате, когда журналистке предложили получить миллион за ответ на вопрос в конверте, Ксения даже не стала его раскрывать, наверное, догадавшись, о чем речь. И сожгла его.

Напомним, Ксения Собчак имела множество романов. Но только один перерос в брак. С сыном народного артиста России Эммануила Виторгана Максимом они поженились в 2013 году. Два года назад у них родился сын Платон.

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