«Началась гангрена»: Автор хитов Жени Белоусова рассказала об уходе Началовой

Гибель 38-летней Юли Началовой шокировала коллег артистки. Скорбит об её уходе и автор хита Жени Белоусова «Девочка моя синеглазая» знаменитый поэт Любовь Воропаева.

- Юлю я впервые увидела в «Утренней звезде», - вспоминает Воропаева.—

Мы с моим покойным мужем Виктором Дорохиным (продюсер Жени Белоусова-Ред.) сразу заметили ее талант. Мы следили за тем, что Юля делает, часто встречались у меня на тусовках. Я все эти дни пока Юля лежала в больнице была на связи с её пиар-директором Аней Исаевой. Предчувствие у меня было нехорошее. Но все равно смерть Юли, словно снег на голову. Такая красавица была.

- Что погубило Юлю?

- Букет заболеваний. Она же трудяжкой была, не щадила себя. Здоровье у неё было плохое. Говорят, она в Америке лечила подагру и диабет.

Сейчас все началось с повреждённой ноги на проекте «Один в один».

lvoropaeva Юлька умерла. Девочка, милая, светлая, Вечная память тебе!

Я слышала, что ей на съёмках обрабатывали ногу, она все мужественно и стойко переносила.

- Она переживала из-за невостребованности?

- Насколько я знаю, концерты у неё были. Да, не в тех количествах, что раньше, но она выступала, много снималась в различных телепроектах. Школа пения у неё была очень хорошая. И если она не входила в топы звёзд по причине отсутствия хитов, это не значит, что звезды из топов её не уважали и не любили, как человека и певицу. Очень многим из топов далеко до неё в смысле вокальной техники.

Юлька -солнышко.

Помню, когда увидела её 19-летнюю с Димой Ланским (музыкант и первый муж Началовой, который со слов покойной певицы, заставлял ее худеть, а потом изменил-Ред.) подумала, что это ненадолго. Слишком юные они были. Но она тогда была с ним счастлива.

Хорошая девочка была. Я её очень любила. Слышала, что у неё началась гангрена. Увы, упустили момент и заражение крови произошло. Ужасно, что дочка маленькая осталась. О родителях даже страшно подумать, потому что они посвятили себя Юле. Выражаю соболезнования близким и поклонникам Юли.

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