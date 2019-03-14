Трагедия Юли Началовой: тяжелый развод, болезни и кома

Четвертые сутки вся страна неустанно следит за новостями о состоянии здоровья певицы Юли Началовой. Страдающая много лет от подагры артистка находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не отходят от звезды ни на минуту. При этом до сих пор ни официальный представитель Началовой Анна Исаева, ни близкие певицы так и не озвучили диагноз, поставленный звезде."Комсомолка" решила разобраться, что могло послужить причиной столь трагичных событий с известной артисткой.

Неудачная личная жизнь

lanskoymusic Первый муж Юли Началовой - один из участников группы "Премьер Министр" Дмитрий Ланской

Юля Началова официально была замужем два раза. Ее первый муж - один из участников группы "Премьер Министр" Дмитрий Ланской. Супруги познакомились во время учебы в музыкальном училище, но встречаться начали после его окончания. Через какое то время девушка получила предложение руки и сердца от красавца-возлюбленного. Девятнадцатилетняя Юля была на седьмом небе от счастья. Молодые поженились, их совместная жизнь складывалась как нельзя лучше. К тому времени Началова стала очень популярной, а Дмитрий все еще стремился к славе. В какой-то момент между супругами начали возникать ссоры на почве денег, певице не нравилось, что она зарабатывает больше и много работает. Тогда Ланской, не долго думая, ушел от Началовой. Это было в 2004 году.

julianachalova Футболист Евгений Алдонин был вторым мужем Юли Началовой

Юля долго не могла оправиться после расставания и забыть бывшего мужа. Но вскоре повстречала футболиста Евгения Алдонина. Спортсмен окружил певицу любовью и роскошью. Они поженились в 2006 году и прожили в браке около пяти лет. Отношения между супругами не были идеальными. Они развелись в 2011 году, но смогли сохранить хорошие отношения - ведь у пары подрастает дочка Верочка.

julianachalova Поговаривают, что еще в браке с Алдониным у Юли якобы возникли отношения с хоккеистом Александром Фроловым

Поговаривают, что еще в браке с Алдониным у Юли якобы возникли отношения с хоккеистом Александром Фроловым, ее третьим избранником. Началова и Фролов познакомились в 2011 году в Лос-Анджелесе, где Александр тогда играл, а Юля записывала альбом. Александр на тот момент тоже состоял в браке. Но, бросил жену и ребенка, ушел к Юле. Однако спустя пять лет гражданского брака Александр Фролов и Юлия Началова расстались. Но лишь сейчас всплыла некрасивая история. Дело в том, что влюбленные жили в четырехкомнатной квартире на улице Нежинской. Апартаменты достались артистке от бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина. В 2015 году Александр Фролов пытался выкупить у Юлии Началовой половину квартиры. Он, якобы, даже отдал исполнительнице 20 миллионов. Через год влюбленные расстались, а в 2018-м певица заявила, что муж ей ничего не платил. Фролов подал иск. Именно после этого, как утверждают осведомленные источники, Началовой стало плохо - резко подскочил сахар, ведь артистка на фоне подагры страдает диабетом. В результате Юлия оказалась в реанимации.

Увлечение пластикой и болезни

julianachalova Пластика груди едва не стоила Началовой жизни

Юлия всегда обладала привлекательной внешностью. Но, как любая девушка, она нашла недостатки и решила подкорректировать свою красоту. После рождения дочери Веры у Началовой изменилась форма груди. Она несколько потеряла форму. Видимо из-за этого певица стала терять уверенность в себе. Поэтому в 2007 году Началова решила сделать пластику груди. Но в отличие от большинства барышень, которые наслаждались новыми формами, у нее все пошло не так. Сначала грудь четвертого размера оказалась слишком большой. Артистка начала чувствовать дискомфорт. Поэтому решила повторить операцию, чтобы убрать силикон. Возвращение к нормальному размеру проводилось в лучшей калифорнийской клинике. Но во время операции ей занесли инфекцию. Из-за этого начались осложнения. Девушке стало плохо прямо в аэропорту, ее экстренно госпитализировали. В 2017 году жизнь певицы буквально висела на волоске. У нее почти не оставалось сил бороться за жизнь, организм Началовой слишком ослаб после пластики. Но в результате врачи ее откачали и поставили на ноги. "Надо отдать должное врачам - они сделали все возможное в этой ситуации. Буквально вытащили меня с того света, - вспоминала Юлия. - После сепсиса началось осложнение - стали отказывать почки. Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня буквально уходит жизнь. В голову лезли черные мысли. В произошедшем я не винила ни врачей, ни судьбу. Во всем виновата сама. Ведь это блажь и глупость - исправлять природу!".

julianachalova Руки, изуродованные подагрой, Юля Началова прячет за перчатками

Но это еще не все. После того, как у певицы возникли проблемы с имплантами и произошло заражение крови, возникли осложнения с почками. Нарушения в работе почек привели к тому, что организм Началовой стал плохо выходить мочевую кислоту, которая, накапливаясь, и стала причиной возникновения такого тяжелого и неизлечимого недуга как подагра. У Юли, по ее признанию, прогрессирует мигрирующая подагра. Заболевание приводит к воспалению суставов, что отображается на внешней привлекательности рук и других частей тела. По словам Юлии, она долго отказывалась признавать проблему, и поэтому запустила подагру: "Я столкнулась с этим лет восемь назад, но откладывала лечение на потом. Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим". Из-за подагры Юля лишилась и волос.

Кома

julianachalova Певица в коме и на искусственной вентиляции легких

8 марта 2019 года Юля Началова почувствовала себя плохо. Все началось после того, как певица повредила ногу. Видимо, рана не была обработана должным образом, поэтому началось нагноение, в организме пошел воспалительный процесс. Температура у певицы повысилась до 40 градусов. Приехавшие по вызову врачи настояли на экстренной госпитализации. Предварительно популярной исполнительнице был поставлен диагноз "рожа, заражение крови". Это довольно серьезное заключение врачей, которое требует лечение исключительно в медучреждениях. После этого Началова была помещена в реанимацию. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, о чем сообщила пиар-менеджер звезды. Позже появилась информация о том, что у артистки острая почечная недостаточность и отказали внутренние органы.

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