Звезды скорбят о Юле Началовой: Больно, несправедливо, рано

В эту субботу из жизни ушла замечательная певица, Юля Началова. Ей было всего 38 лет. Многие российские артисты, глубоко шокированные случившимся, вспоминают певицу, будучи не в силах смириться с потерей.

Алла Пугачева

alla_orfey Пока помнят тебя и любят,ты бессмертна.Прощай светлая,добрая и бесконечно талантливая девочка.

Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай - светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка.

Филипп Киркоров

fkirkorov БОЛЬНО..... НЕСПРАВЕДЛИВО... РАНО..... Ну почему БОГ забирает именно таких и так рано, неужели ТАМ, не хватает АНГЕЛОВ..... ПРОЩАЙ, АНГЕЛ, по имени ЮЛЯ.....

Больно...Несправедливо...Рано...Ну почему Бог забирает именно таких и так рано, неужели Так не хватает ангелов.... Прощай, ангел по имени Юля

Максим Галкин

maxgalkinru Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек.

Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз.

Кристина Орбакайте

orbakaite_k Это - шок! Невыразимо! Неописуемо! Слов нет! Эмоции зашкаливают!

Это - шок! Невыразимо! Неописуемо! Слов нет! Эмоции зашкаливают! Дай бог сил близким невероятной, талантливой, красивой...

Сергей Лазарев

lazarevsergey Юля-это Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри

Юля - это Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри. Потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе. При этом ноты могла брать высоченные... Так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики... Юля, на мой взгляд, недополучила должного ей внимания зрителя и слушателя. Но я верил всегда, что все у нее впереди.... Сегодня Юли не стало. Давайте ценить людей когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно... Юля!! Небесный потрясающий голос... покойся с миром!!

Александр Панайотов

panaiotov Моя родная, я никогда не забуду нашу первую встречу...

Моя родная, я никогда не забуду нашу первую встречу. Новый, 2004-й год, клуб «Метелица». Как невзначай ты подходишь ко мне, берёшь меня за руку, и так по-простому говоришь: «Привет, я Юля». А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее, так как для меня уже тогда ты была легендарной Юлей Началовой. Потом началась дружба. Крепкая. Без компромиссов и подтекстов. Настоящая, искренняя, честная, глубокая. Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой. Как же это чертовски трудно...принять. Прости нас, что недооценили, что не уберегли...Ты навсегда в моем сердце.

Полина Гагарина

gagara1987 Страшно. Рано. Доченька осталась. Мама . Как такое пережить...

Страшно. Рано. Доченька осталась. Мама . Как такое пережить... Господи, дай близким сил и мужества. Юленька, покойся с миром. Царствия Небесного.

Григорий Лепс

gvleps Бесконечно печально ! Молодая, красивая , добрая , талантливая певица .... Юля !!!!Соболезнования родным и близким

Бесконечно печально! Молодая, красивая, добрая, талантливая певица. Юля !!!!Соболезнования родным и близким.

Тина Канделаки

tina_kandelaki Юля Началова как-то приехала в Тбилиси...

Юля Началова как-то приехала в Тбилиси. Я работала тогда на ТВ и очень хорошо помню, как ее улыбка топила напрочь сердца наших мальчиков. Мой товарищ Темо влюбился в неё мгновенно. Он не давал ей свободной секунды, чтобы взглянуть на кого-то, кроме себя... Розы, розы и ещё раз розы. Для этой девочки ничего не было жалко. Два ее огромных голубых глаза смотрели на тебя тарелками самого июльского лета, когда пот начинал струиться автоматчески и глаза щурились всё время. Больно, что это лето так рано закончилось. Светлая тебе память, солнечная Юля.

Анфиса Чехова

achekhova На этой фотографии запечатлена наша последняя встреча с Юлей.

На этой фотографии запечатлена наша последняя встреча с Юлей.

Она была так хороша, мы пели в караоке, и я думала, как же природа щедро наградила её! Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слёзы наворачивались! Мы не были близкими подругами, но каждый раз при встрече было ощущение, что знаем друг друга сто лет! Добрая, открытая, с отличным чувством юмора, смелая, не боящаяся выносить на публику свои ошибки, дабы другие их не повторяли!

Милая девочка! Как мало ты нам подарила себя! И как много ты успела подарить нам своего таланта! Маленькая, но сильная небесная птичка, возвращайся к Источнику Вечной Любви!

Зара

zara_music Не осознать и не смириться с этим... Не так... и не в это время... Юленька, храни тебя Бог...

Не осознать и не смириться с этим... Не так... и не в это время... Юленька, храни тебя Бог...

Виктория Боня

victoriabonya Юленька! Ангелочек всегда им была и будешь в наших сердцах!!!

Юленька! Ангелочек, всегда им была и будешь в наших сердцах!!! Ушла от нас сегодня... Глубочайшие соболезнования всем родным и близким...

Эвелина Бледанс

bledans Юленька, милая моя девочка! Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя! Прощай, лучезарная красавица! Царствие небесного

Юленька, милая моя девочка! Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя! Прощай, лучезарная красавица! Царствие небесного!

Лолита Милявская

lolitamilyavskaya Нет сил.. Юля.......

Нет сил.. Юля.......

Валерий Леонтьев

valera_leontiev Мы, к сожалению, мало общались с Юлией Началовой.

Мы, к сожалению, мало общались с Юлией Началовой. Нас свёл канал «Россия», и мы вместе вели две-три программы на День Святого Валентина. Она осталась в моей памяти очень воспитанной, приветливой, удивительно приятной женщиной. Была прекрасной партнёршей. Бесконечно жаль, что такая талантливая, красивая, молодая женщина ушла... Могла бы ещё много лет жить и работать, радовать себя и всех.

Николай Басков

nikolaibaskov Юлечка моя дорогая ,сколько лет мы были рядом , сколько программ и поездок...

Юлечка моя дорогая ,сколько лет мы были рядом , сколько программ и поездок , как так я больше не услышу твой заразительный смех и волшебный голос !!! Почему так несправедливо... ты навсегда в моём сердце ...

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Умерла певица Юлия Началова

В субботу, 16 марта, появилась информация о том, что умерла певица Юлия Началова. Как стало известно, артистка скончалась в больнице на 39-м году жизни. Печальную новость сообщила PR-директор певицы Анна Исаева. «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», - написала она на своей странице в Instagram (подробности).

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