2019-03-17T00:22:51+03:00
Звезды

Звезды скорбят о Юле Началовой: Больно, несправедливо, рано

Алла Пугачева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и другие звезды рассказали о том, каким человеком была ушедшая из жизни артистка
Кира БУЛЫЧЕВА
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Смерть Юлии Началовой шокировала не только простых людей, но и ее коллегСмерть Юлии Началовой шокировала не только простых людей, но и ее коллегФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В эту субботу из жизни ушла замечательная певица, Юля Началова. Ей было всего 38 лет. Многие российские артисты, глубоко шокированные случившимся, вспоминают певицу, будучи не в силах смириться с потерей.

Алла Пугачева

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Пока помнят тебя и любят,ты бессмертна.Прощай светлая,добрая и бесконечно талантливая девочка.
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Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай - светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка.

Филипп Киркоров

fkirkorovfkirkorov
БОЛЬНО..... НЕСПРАВЕДЛИВО... РАНО..... Ну почему БОГ забирает именно таких и так рано, неужели ТАМ, не хватает АНГЕЛОВ..... ПРОЩАЙ, АНГЕЛ, по имени ЮЛЯ.....
75722 отметок «Нравится»1823 комментариевInstagram

Больно...Несправедливо...Рано...Ну почему Бог забирает именно таких и так рано, неужели Так не хватает ангелов.... Прощай, ангел по имени Юля

Максим Галкин

maxgalkinrumaxgalkinru
Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек.
307428 отметок «Нравится»21407 комментариевInstagram

Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз.

Кристина Орбакайте

orbakaite_korbakaite_k
Это - шок! Невыразимо! Неописуемо! Слов нет! Эмоции зашкаливают!
54611 отметок «Нравится»1598 комментариевInstagram

Это - шок! Невыразимо! Неописуемо! Слов нет! Эмоции зашкаливают! Дай бог сил близким невероятной, талантливой, красивой...

Сергей Лазарев

lazarevsergeylazarevsergey
Юля-это Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри
109988 отметок «Нравится»2120 комментариевInstagram

Юля - это Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри. Потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе. При этом ноты могла брать высоченные... Так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики... Юля, на мой взгляд, недополучила должного ей внимания зрителя и слушателя. Но я верил всегда, что все у нее впереди.... Сегодня Юли не стало. Давайте ценить людей когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно... Юля!! Небесный потрясающий голос... покойся с миром!!

Александр Панайотов

panaiotovpanaiotov
Моя родная, я никогда не забуду нашу первую встречу...
14375 отметок «Нравится»1120 комментариевInstagram

Моя родная, я никогда не забуду нашу первую встречу. Новый, 2004-й год, клуб «Метелица». Как невзначай ты подходишь ко мне, берёшь меня за руку, и так по-простому говоришь: «Привет, я Юля». А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее, так как для меня уже тогда ты была легендарной Юлей Началовой. Потом началась дружба. Крепкая. Без компромиссов и подтекстов. Настоящая, искренняя, честная, глубокая. Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой. Как же это чертовски трудно...принять. Прости нас, что недооценили, что не уберегли...Ты навсегда в моем сердце.

Полина Гагарина

gagara1987gagara1987
Страшно. Рано. Доченька осталась. Мама . Как такое пережить...
95613 отметок «Нравится»1525 комментариевInstagram

Страшно. Рано. Доченька осталась. Мама . Как такое пережить... Господи, дай близким сил и мужества. Юленька, покойся с миром. Царствия Небесного.

Григорий Лепс

gvlepsgvleps
Бесконечно печально ! Молодая, красивая , добрая , талантливая певица .... Юля !!!!Соболезнования родным и близким
18229 отметок «Нравится»385 комментариевInstagram

Бесконечно печально! Молодая, красивая, добрая, талантливая певица. Юля !!!!Соболезнования родным и близким.

Тина Канделаки

tina_kandelakitina_kandelaki
Юля Началова как-то приехала в Тбилиси...
32491 отметок «Нравится»458 комментариевInstagram

Юля Началова как-то приехала в Тбилиси. Я работала тогда на ТВ и очень хорошо помню, как ее улыбка топила напрочь сердца наших мальчиков. Мой товарищ Темо влюбился в неё мгновенно. Он не давал ей свободной секунды, чтобы взглянуть на кого-то, кроме себя... Розы, розы и ещё раз розы. Для этой девочки ничего не было жалко. Два ее огромных голубых глаза смотрели на тебя тарелками самого июльского лета, когда пот начинал струиться автоматчески и глаза щурились всё время. Больно, что это лето так рано закончилось. Светлая тебе память, солнечная Юля.

Анфиса Чехова

achekhovaachekhova
На этой фотографии запечатлена наша последняя встреча с Юлей.
47017 отметок «Нравится»487 комментариевInstagram

На этой фотографии запечатлена наша последняя встреча с Юлей.

Она была так хороша, мы пели в караоке, и я думала, как же природа щедро наградила её! Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слёзы наворачивались! Мы не были близкими подругами, но каждый раз при встрече было ощущение, что знаем друг друга сто лет! Добрая, открытая, с отличным чувством юмора, смелая, не боящаяся выносить на публику свои ошибки, дабы другие их не повторяли!

Милая девочка! Как мало ты нам подарила себя! И как много ты успела подарить нам своего таланта! Маленькая, но сильная небесная птичка, возвращайся к Источнику Вечной Любви!

Зара

zara_musiczara_music
Не осознать и не смириться с этим... Не так... и не в это время... Юленька, храни тебя Бог...
24930 отметок «Нравится»669 комментариевInstagram

Не осознать и не смириться с этим... Не так... и не в это время... Юленька, храни тебя Бог...

Виктория Боня

victoriabonyavictoriabonya
Юленька! Ангелочек всегда им была и будешь в наших сердцах!!!
64357 отметок «Нравится»2012 комментариевInstagram

Юленька! Ангелочек, всегда им была и будешь в наших сердцах!!! Ушла от нас сегодня... Глубочайшие соболезнования всем родным и близким...

Эвелина Бледанс

bledansbledans
Юленька, милая моя девочка! Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя! Прощай, лучезарная красавица! Царствие небесного
53516 отметок «Нравится»2712 комментариевInstagram

Юленька, милая моя девочка! Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя! Прощай, лучезарная красавица! Царствие небесного!

Лолита Милявская

lolitamilyavskayalolitamilyavskaya
Нет сил.. Юля.......
87363 отметок «Нравится»6170 комментариевInstagram

Нет сил.. Юля.......

Валерий Леонтьев

valera_leontievvalera_leontiev
Мы, к сожалению, мало общались с Юлией Началовой.
8960 отметок «Нравится»328 комментариевInstagram

Мы, к сожалению, мало общались с Юлией Началовой. Нас свёл канал «Россия», и мы вместе вели две-три программы на День Святого Валентина. Она осталась в моей памяти очень воспитанной, приветливой, удивительно приятной женщиной. Была прекрасной партнёршей. Бесконечно жаль, что такая талантливая, красивая, молодая женщина ушла... Могла бы ещё много лет жить и работать, радовать себя и всех.

Николай Басков

nikolaibaskovnikolaibaskov
Юлечка моя дорогая ,сколько лет мы были рядом , сколько программ и поездок...
45773 отметок «Нравится»752 комментариевInstagram

Юлечка моя дорогая ,сколько лет мы были рядом , сколько программ и поездок , как так я больше не услышу твой заразительный смех и волшебный голос !!! Почему так несправедливо... ты навсегда в моём сердце ...

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Умерла певица Юлия Началова

В субботу, 16 марта, появилась информация о том, что умерла певица Юлия Началова. Как стало известно, артистка скончалась в больнице на 39-м году жизни. Печальную новость сообщила PR-директор певицы Анна Исаева. «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», - написала она на своей странице в Instagram (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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