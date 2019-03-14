Что такое красная волчанка: почему впала в кому Юлия Началова

Несмотря на то, что сама Юлия в интервью рассказывала, что страдает от подагры, а ее близкие говорили, что к ней присоединился сахарный диабет, в четверг появилась информация, что причиной ухудшения ее состояния стала системная красная волчанка. Та самая хворь, которую подозревал поголовоно во всех своих пациентах телевизионный доктор Хаус. Насколько это соответствует действительности сказать сложно - родственники артистки не говорят о ее медицинских диагнозах. Но волчанка в чем-то похожа на подагру.

Системная красная волчанка (СКВ) - хроническое аутоимунное заболевание, т.е. Такое, при котором собственные иммунные клетки сходят с ума и начинают атаковать здоровые клетки. Волчанка поражает соединительную ткань и сосуды. Заболевание генетически обусловлено и наиболее часто проявляется у женщин в возрасте 20-30 лет.

СКВ впервые была описана в 1828 году французским дерматологом Biett. Он указал на характерные поражения кожи в виде красной сыпи. Позже было отмечено, что кроме кожи заболевание поражает и внутренние органы.

По своей сути это ревматическое заболевание, так как оно сопровождается воспалением соединительной ткани, суставов и сосудов. Поражаются:

- Кожа;

- Сердце;

- Суставы;

- Почки;

- Легкие;

- Нервная система

Характерный признак заболевания, который встречается примерно у половины больных - красная сыпь на лице в виде «бабочки». У большинства пациентов развивается артрит, который характеризуется отеком, деформацией суставов кистей и стоп

При поражении мышц возможно развитие миозита. Воспаление сосудов приводит к васкулиту, который нарушает кровоснабжение внутренних органов.

При системной красной волчанке часто поражаются почки, развивается волчаночный нефрит (люпус-нефрит), который может ,быть причиной тяжелой почечной недостаточности. В этом случае может потребоваться подключение к аппарату «искусственной почки» или пересадка органа. При поражении периферической нервной системы возможна потеря функции некоторых нервов, ослабление мышечной функции, онемение. Поражение головного мозга может привести к психозам, судорогам, изменению личности. Все эти воспаления могут привести к смерти...

Полностью вылечиться от красной волчанки невозможно. Можно лишь уменьшить выраженность симптомов и снизить поражение органов.

При СКВ назначают гормональные препараты - кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты, а также препараты, подавляющие иммунитет. Из-за этого могут начаться опасные побочные реакции в виде ослабления иммунитета и развития тяжелых инфекций вплоть до заражения крови.

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