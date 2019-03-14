Болезнь Юлии Началовой: врачи рассказали о диагнозах певицы
Юлия Началова много лет страдала не только от подагры. Оказывается, жить популярной певице мешает целый букет неизлечимых заболеваний.
Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой. Примерно восемь лет назад у певицы обнаружили подагру. Через четыре года после этого диагностировали системную красную волчанку. Совсем недавно артистку ошарашили - у нее сахарный диабет.
Как говорят эксперты, главная проблема Юли как раз "волчанка". При этом заболевании иммунитет человека начинает атаковать здоровые клетки - организм поедает сам себя. Болезнь вылечить невозможно, но состояние облегчить вполне реально с помощью специальной гормональной терапии.
Главная задача гормонов - ослабить иммунитет больного. Делается это для того, чтобы организм перестал атаковать свои же здоровые клетки. Началова лечила волчанку в США.
Однако, как известно, одно лечат - другое калечат. Певица столкнулась с новой бедой.Так как у нее был целый букет болячек, то они одномоментно активизировались именно из-за терапии. Иммунитет-то оказался практически на нуле. При таких диагнозах пациенты заболевают от малейшего дуновения ветерка. Страшно представить, что может происходит в более серьезных случаях.
Но Началова представила. И не только представила, но теперь в коме.
А началось все, казалось бы, из-за безобидной ссадины. Юля натерла ногу. Рана не спешила заживать, певица усердно заливала ее лидокаином, видимо, для обезболивания. В итоге на ноге у Началовой на месте ранки образовалась дыра, пошел отек, голень покраснела.
По всей видимости, позже начался абсцесс. Поднялась температура. Когда в Москве Юлия обратиться к врачам, у нее на ноге была флегмона. Это острое гнойное воспаление в отличие от абсцесса не имеет четких границ. Все переросло в гангрену. Но ампутировать ногу, видимо, не представлялось возможным из-за общего тяжелого состояния Началовой. Воспалительный процесс захватил весь организм.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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