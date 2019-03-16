2019-03-16T23:12:32+03:00
Общество

Смертельная красота: Ушла из жизни Юлия Началова - одна из самых недооценённых певиц нашего шоу-бизнеса

Юлия Началова была очень светлым, скромным человеком, пела, растила дочь, мечтала о личном счастье...
Кира БУЛЫЧЕВА
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Юлия Началова была красивой девушкой, но постоянно пыталась что-то в себе улучшитьЮлия Началова была красивой девушкой, но постоянно пыталась что-то в себе улучшитьФото: Борис КУДРЯВОВ
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На 39-м году жизни в одной из московских клиник скончалась певица Юлия Началова. Конечно, поверить в это совершенно невозможно, но официальные источники не врут. Чаще всего, когда приходят новости об уходе артиста из жизни, это связано или с онкологией или с сердечно-сосудистыми заболеваниями - таковая печальная статистика. Когда мы читали о состоянии Началовой, то все казалось таким ... излечимым? Подагра, диабет - неприятно, но разве смертельно? Оказалось, что да.

Сам ход развития болезни тоже выглядит очень страшно, как фильм ужасов - человек попадает в больницу с небольшой ранкой из-за стертой ноги, и в итоге теряет жизнь. Ранка не заживала из-за диабета и подагры. Переросла в гангрену, повлекла за собой кучу проблем - искусственную кому, отек мозга и легких, сердечно-сосудистую недостаточность и смерть. Только при осмотре оказалось, что у Началовой еще и аутоиммунное заболевание - красная волчанка, что не могло не отразиться на состоянии организма.

Конечно, нельзя задавать риторический вопрос - разве она заслужила? Никто не заслужил. Но Началова правда была очень светлым, скромным человеком, пела, растила дочь, мечтала о личном счастье.

Начинала Юля как и многие в нашей стране - с «Утренней звезды», став ее победительницей уже в десять лет. Талантливую девочку заметила Ирина Понаровская, которая стала ее наставницей. Помогала и с репертуаром, и с нарядами, и даже брала ее с собой в туры. А повзрослев, Началова ушла в самостоятельную жизнь. В 95-м году Юля даже обошла саму Кристину Агилеру в конкурсе талантов «Big Apple». Она обладала редким для артиста даром - легким нравом, поэтому ее часто приглашали на телевидение: она вела очень популярную программу «Там-там новости», потом последовали «Субботний вечер», «Два голоса». Отдельно стоит отметить ее участие в «Последнем герое» - в 2003-м году. Певица достаточно быстро покинула шоу, узнав, что «незвездные» участницы телепроекта устроили заговор с целью выжить всех артистов и получить крупную сумму денег за победу. Певица плакала, жаловалась на несправедливость и в итоге ушла.

Юлия Началова "Птичка синичка".

Юля старалась, работала, записывала песни, которые никогда не становились суперхитами, но всегда поднимали настроение. Сергей Лазарев, узнав о смерти коллеги по цеху, рассказал, почему она пользовалась огромным уважением у профессионалов: - «Юля - это певица, которую я всегда называл «русской Мэрайей Кэри». Потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и «песочек» в голосе, при этом ноты могла брать высоченные... Так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики... Юля, на мой взгляд, не дополучила должного ей внимания зрителя и слушателя». Это было правдой. В 1997-м году выстрелил «Герой не моего романа», который можно сказал, и стал главным хитом ее жизни.

Юлия Началова "Герой не моего романа".Эта композиция была визитной карточкой артистки

Главные мужчины тоже оказывались не «героями романа». Первый супруг, Дмитрий Ланской был рядом с артисткой с 2001 по 2004 год. Ранний брак распался, и спустя два года певица нашла новую любовь. В 2006-м году Юля вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина. Официально они развелись в 2011-м, но отношения закончились за полтора года до этого. От этого неудачного брака осталась одна радость - 12-летняя дочь Вера. В 2010-м году Юлия познакомилась с хоккеистом Александром Фрловым. Многие верили, что в третий раз уже ошибки не будет. Но и тут «не получилось, не срослось». В 2016-м году они перестали поддерживать романтические отношения. А незадолго до смерти Юли, в Сети появилась информация об их судебной тяжбе из-за 20 миллионов рублей, за которые, по утверждению хоккеиста, он должен был выкупить половину квартиры Началовой. Но сделала не состоялась и деньги ему Юлия не вернула.

В 2010-м году Юлия познакомилась с хоккеистом Александром Фрловым. Но и тут не срослось... Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2010-м году Юлия познакомилась с хоккеистом Александром Фрловым. Но и тут не срослось...Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юля была красивой девушкой, но постоянно пыталась что-то в себе улучшить. Виной тому были стандарты, прописываемые в ДНК всех артистов мира. Никаких недостатков, а если есть, то их нужно тут же уничтожить. То она худела практически в два раза, то увеличивала в два раза грудь. В 2007 году артистка чуть не погибла из-за операции по извлечению слишком больших имплантов - калифорнийские врачи занесли в ее организм инфекцию. Началось заражение крови и отказ почек. Тогда ее спасли, но можно сказать, погоня за красотой и стала началом большой беды.

Из-за сбоя в функционировании организма развилась «мигрирующая подагра» - она могла проявляться в любом месте. «Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим» - жаловалась Началова. Из-за болезни она потеряла волосы, была вынуждена носить перчатки, чтобы не было видно узлов на пальцах рук. «Сейчас бы я сказала: девочки не нужно ничего с собой делать. Но тогда была еще молода и не понимала всего. Я выросла во времена кукол Barbie. Все девочки хотели быть похожи на них. Сейчас я понимаю, что хочу жить, хочу работать. Не жалею себя. Если бы я обратилась к себе маленькой, я бы сказала: ты с самого детства знала свое предназначение, продолжай дарить людям радость. И береги свое здоровье» - совсем недавно рассказывала о неудаче с имплантами в программе Бориса Корчевникова певица. Но уберечь здоровье все же не вышло.

Сейчас лента Инстаграма похожа на самый красивый фотоальбом Юли - некоторые артисты делятся воспоминаниями о своём общении с певицей, но по большей части слов, кроме как «бедная девочка, ну как же так», ни у кого не находится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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