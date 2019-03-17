Утром «стулья» - вечером деньги: Порошенко накормил украинскую армию новыми обещаниями

Петр Алексеевич Порошенко вышел на финишную прямую предвыборной гонки. Ставки поднялись, и он вспомнил свою ставшую легендарной еще пять лет назад щедрость на … обещания. Помните его знаменитую «тыщугривенвдень»? Она вновь актуальна.

Посетив в субботу Полтавскую область, Порошенко снял там главу местной областной администрации, давно и уже официально заподозренного в коррупции. Тем самым он ответил на обвинения в коррупции в своем ближнем кругу, изрядно замазавшемся в скандале, получившем название «Свиногейт». Но главное, чему он уделил внимание, была армия. И, конечно же, Путин.

- Силу нашей новой украинской армии Путину точно не одолеть, - заявил он, но вместо уже набившего оскомину «остаточне прощевайте, Россия и Путин», продолжил в совсем другом, позитивном ключе. – И наши друзья, и наш враг видят признаки силы украинской армии, ее мощное вооружение является надежным предохранителем от любых авантюрных действий, потому что цена для врага великовата. Вы здесь, на Полтавщине, сами видите наших воинов, обученных, вооруженных, накормленных, а главное – воспитанных на национальных традициях, на патриотизме

- Но меня очень беспокоят попытки нанести ей удар с тыла. Для этого враг использует весь арсенал информационной войны. Накануне выборов армию и общество плотно обстреливают негативом, - продолжил Порошенко и расшифровал, что он имеет в виду под «негативом». - Считаю особо циничным и безответственным, когда теперь армию и оборонную промышленность обвиняют те, кто расхищал, уничтожал, распродавал много лет, кто разграбил все арсеналы, землю, военные городки, заводские мощности, квартиры, комплексы, оружие, комплектующие.

Но, как и следовало ожидать, все эти попытки предшественников Порошенко, по его словам, увенчались крахом.

- Я горжусь тем, что мы с вами в невиданно сжатые сроки восстановили Вооруженные Силы Украины. Восстановили – неправильно сказать. И я это знаю точно как Верховный главнокомандующий. Потому что мы их создали с нуля, или даже не с нуля, а с глубокого «минуса», - объяснил Порошенко, не расшифровав, что такое армия в «минусе»: то ли пацифисты на танках, то ли коллаборационистов в условиях оккупации. И продолжил. - Тысячи и тысячи юношей и девушек связывают свое будущее с армией.

В заслугу себе Порошенко и поставил увеличение денежного довольствия в армии за время его руководства Украиной. Сначала он напомнил, что в 2014-м снайпер в полку спецназначения получал 600 гривен зарплаты в месяц.

- Сегодня лишь доплата на передовой составляет 12 тысяч гривен, - похвалился он и пообещал. - А с 1 апреля снайперы, десантники, военные горно-штурмовых бригад получат по 24 тыс. грн., если они на передовой.

И это уже похоже на ту самую «тысячу гривен в день», если, например, исключить выходные. Или по 800 гривен за сутки за календарный месяц.

Почему с 1-го апреля? Неужели непонятно? Потому что 31-го марта первый тур выборов президента. Проголосуют правильно, выберут Петра на второй срок – получат эти деньги. Может быть. Выберут кого другого – идите за обещанными выплатами к новому главе государства.

Талантливо Петр Алексеевич переиначил знаменитый диалог «великого комбинатора» с театральным монтером Мечниковым. Помните, как было там?

– Утром деньги, вечером стулья! – А можно утром стулья, а днем деньги? – Можно, но деньги вперед!

В варианте Порошенко деньги получаются не вперед, а потом. Но это логично для его позиции, ведь он покупает «стулья», а не продает их. И с деньгами расставаться как-то совсем не симпатично.

А если что, то Петр Алексеевич уже подстраховался. В том же выступлении на заседании Совета регионального развития Полтавской области.

Он ведь на голубом глазу заявил: «Деньги далеко не первый приоритет, потому что сегодня быть военным – это снова престижно».

Так что, если будет как с «тыщейгривенвдень», то звиняйте. Престиж с вами. А если получится, то тоже есть перспектива для ВСУшников на Донбассе. Таких денег точно хватит на похороны.

P.S. А еще интересно, почему Порошенко так восхвалял «свою» армию не на «передке», где, как он похвалился, «часто бывает», а в глубоком тылу. Может, самим ВСУшникам про их «счастливое бытие» труднее лапшу на уши вешать?

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